La fuga dei Vichinghi dalla Groenlandia: una questione di siccità

I cambiamenti climatici non sono un fenomeno nuovo, sono sempre esistiti e sempre esisteranno. L'attività antropica, questo è comprovato, li ha semplicemente accelerati sino a generare un effetto che in certi contesti è ormai considerato irreversibile. Il dramma ambientale in corso riguarda diversi aspetti, dall'innalzamento delle temperature ai fenomeni meteorologici violenti, sino alla siccità. E proprio quest'ultima sarebbe la causa della fuga dei Vichinghi dalla Groenlandia nel XV secolo. Lo studio condotto dalla University of Massachusetts Amherst e pubblicato su Science Advances è particolarmente importante perché ribadisce come le variazioni del clima influiscano sugli spostamenti delle popolazioni - e quello dei norvegesi in Groenlandia non è certo l'unico caso noto nella storia. Per la prima volta è stato comprovata la motivazione per cui l'isola è stata improvvisamente abbandonata.

L'EASTERN SETTLEMENT NEL SUD DELLA GROENLANDIA

Igaliku, nei pressi dell'Eastern Settlement

Sino ad oggi il mondo scientifico aveva attribuito la responsabilità di questa ritirata ad un brusco calo delle temperature dovuto ad una piccola era glaciale. Così, in realtà, non è stato, e grazie allo studio dei ricercatori è stata fatta luce su uno dei tanti aspetti oscuri del nostro Medioevo. I norvegesi, arrivati nella parte sud della Groenlandia nel 985, avevano insediato una colonia formata in media da circa 2.000 persone. L'Easter Settlement - così è chiamata l'area in cui si stabilirono, nella punta sud dell'isola - si è via via spopolato dopo che per 400 anni i residenti avevano disboscato l'area rendendola pascolo per il loro bestiame. Inizialmente, si diceva, la colpa - la responsabilità, meglio dire - era stata attribuita alle temperature troppo rigide - a tal riguardo vi invitiamo ad approfondire dando uno sguardo al link nel VIA.

Finora, però, ci si era basati su deduzioni e carotaggi di ghiaccio effettuati però troppo lontano dagli insediamenti: il periodo in cui i vichinghi abbandonarono la Groenlandia coincide con la piccola era glaciale, e le rilevazioni in loco - effettuate a 1.000km di distanza ad un'altitudine di 2.000 metri - avevano confermato il crollo delle temperature. Dunque quella doveva essere stata la motivazione. Ciò che hanno fatto i ricercatori questa volta è stato raccogliere dati in prossimità delle fattorie norrene: per tre anni hanno lavorato nell'Eastern Settlement raccogliendo campioni di sedimenti in fondo al Lake 578 per isolare due marcatori: BrGDGT, un lipide utile per risalire alle temperature di un determinato periodo => Risultato: variazione temperatura ininfluente

utile per risalire alle temperature di un determinato periodo => Risultato: variazione temperatura ininfluente

cuticola, ovvero lo strato impermeabile che ricopre le foglie al di sotto della quale troviamo l'epidermide. Utilizzata per stimare quanto velocemente erba e piante date in pasto agli animali perdano acqua a causa dell'evaporazione. In altre parole, è un parametro per determinare la siccità => Risultato: alta siccità, aumentata con il passare del tempo

In sintesi, gli allevatori norvegesi non avevano cibo sufficiente da dare ai loro animali, perché il foraggio immagazzinato non bastava durante la stagione invernale. Da qui la scelta da parte della popolazione locale di abbandonare il territorio. Lo studio è già interessante di per sé, perché ricostruisce un periodo storico di cui sino ad oggi si conosceva poco - e sappiamo quanto l'avamposto vichingo in Groenlandia abbia inciso sulla scoperta del Nuovo Continente. Ed è un'ulteriore conferma di quanto le condizioni climatiche influiscano sugli insediamenti umani e sulle loro dinamiche.