Yellowstone, studio svela il mistero sotto la superficie del parco

Quelle che vedete nell'articolo sono le rappresentazioni di come potrebbe essere l'area sotto al parco nazionale di Yellowstone , uno dei siti di geyser più famosi e caratteristici al mondo, secondo un nuovo studio pubblicato ieri su Nature. Lo studio è probabilmente il più accurato realizzato finora, e mappa in modo preciso i condotti che trasportano acqua e magma al di sotto della superficie. Il parco sorge sopra la caldera di Yellowstone, che è il più grande supervulcano al mondo considerato dormiente.

Per mappare tutti i condotti, gli scienziati hanno fatto volare un elicottero sopra la caldera avanti e indietro lungo linee parallele che distavano tra loro appena 250 metri. A bordo dell'elicottero si trovava uno strumento sensibile ai campi elettromagnetici che ha permesso la misurazione precisa di resistenza e suscettibilità dell'area sottostante.

Incrociando le variazioni dei dati in base alla posizione è stato possibile ricreare un modello della zona fino a una profondità pari a qualche centinaio di metri, addirittura. Tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie all'acqua, che è un liquido molto polare che altera in modo significativo le proprietà elettromagnetiche di ogni roccia con cui entra in contatto. Questo effetto è ulteriormente amplificato dai minerali sciolti nell'acqua.