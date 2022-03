La NASA vuole un secondo lander lunare, affiancherà Starship di SpaceX

Sebbene i piani iniziali di allunaggio non saranno rispettati nelle tempistiche e dal famoso 2024 urlato a gran voce nell'era Trump si è passati a parlare del 2025 (ma più probabilmente del 2026), la NASA sta portando avanti il programma Artemis con gran fermezza e pensa già al futuro. Poggiare nuovamente i piedi sul suolo lunare sarà solo l'inizio e già si guarda alla possibilità di far diventare le tratte verso il nostro satellite naturale semplice routine. Ma per farlo ci vorranno nuove collaborazioni e non basterà un solo lander lunare come quello attualmente in sviluppo da parte di SpaceX, partner unico per lo sviluppo di questo mezzo specifico. Arriva quindi l'annuncio di voler sviluppare un secondo lander lunare per il programma Artemis e per farlo la NASA ha chiesto alle società interessate alla collaborazione di proporre nuovi concept. L'obiettivo? Arrivare al 2026-2027 con due mezzi pronti e avere sin da subito un sistema ridondante che consentirà di raggiungere la Luna con maggior frequenza.

UN RITORNO AI PIANI INIZIALI

Qualcuno dotato di maggior memoria storica dirà a questo punto: ma non era proprio questo il piano iniziale della NASA? In effetti si, ma a causa di un budget inferiore alle aspettative (dai 3,4 miliardi di dollari richiesti nel 2021 ne arrivarono solo 850 milioni), la NASA si trovò costretta a scegliere solo una soluzione tra quelle proposte da Blue Origin, SpaceX e Dynetics. La scelta ricadde sull'offerta più conveniente, quella di SpaceX, causando le ire di Jeff Bezos e della sua Blue Origin, che citò in giudizio la NASA. L'agenzia spaziale vinse la causa, ma il suo amministratore, Bill Nelson, non nascose mai l'intenzione di avere a disposizione un sistema di mezzi ridondante che permetta maggiori tratte da e verso la Luna. Ed ecco che l'ultima legge di bilancio ha fornito alla NASA i fondi di cui necessitava, circa 1,195 miliardi di dollari, per dare il via allo sviluppo di un secondo lander.

Nelle prossime settimane l'agenzia spaziale diramerà una bozza con i requisiti necessari e prevede di ufficializzare il tutto entro la fine della primavera. Tutti potranno partecipare tranne SpaceX, che già detiene un contratto come spiegato sopra, poiché come affermato da Nelson "La concorrenza porta a risultati migliori e più affidabili". Blue Origin o qualunque altra società aerospaziale interessata potranno tornare in corsa e anzi, per la società di Jeff Bezos le cose saranno più semplici se consideriamo che il lavoro di progettazione del lander era già iniziato. Lo sviluppo di due diversi lander lunari rappresenta solo una parte della complessa equazione che riporterà l'uomo sulla Luna, infatti, in questi mesi abbiamo seguito i progressi nello sviluppo del razzo Space Launch System e delle navicella spaziale Orion, che proprio in questi giorni si trovano al Launch Pad 39B per i primi test, nonché dei sistemi di terra e dell'ambiziosa stazione orbitale Gateway. La capacità di raggiungere la Luna e stabilire una presenza costante sarà solo il primo step della nuova era spaziale, che culminerà con il secondo grande obiettivo, raggiungere Marte con un equipaggio.