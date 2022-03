Nuovo successo per Ingenuity, vola su Marte per la ventiduesima volta

Il primo elicottero marziano ne ha fatta di strada da quel primo volo effettuato il 19 aprile dello scorso anno, infatti, non solo è stato promosso da tecnologia sperimentale a mezzo con un ruolo attivo nelle operazioni marziane della missione Mars 2020, ma è anche migliorato nelle prestazioni e nei meccanismi di sicurezza.

Come vi abbiamo raccontato di recente in occasione del volo precedente, Ingenuity ha ricevuto una serie di aggiornamenti software che nella maggior parte dei casi è servita a eliminare bug o migliorare funzionalità al fine di evitare problematiche riscontrate nei precedenti voli. Ma sono state migliorate anche le sue funzionalità e tra le più interessanti in ottica prestazionale vale la pena menzionare la rimozione del limite dei 15 metri di altezza massima raggiungibili, con l'obiettivo di provare in futuro a eseguire in sicurezza tratte ancora più lunghe di quelle ad oggi affrontate. È stata poi introdotta la possibilità di aumentare o diminuire la velocità in volo e una miglior capacità nel riconoscere i cambiamenti del terreno in tempo reale.

La NASA ritiene ci siano ancora margini di miglioramento e sta lavorando ad altri aggiornamenti, la maggior parte dei quali si focalizzeranno sulla sicurezza in volo e sulla prevenzione dei rischi in fase di atterraggio.