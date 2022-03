Una lattuga transgenica salverà la vita agli astronauti

Il titolo potrà sembrare ironico ma non è così lontano dalla realtà, poiché tra le soluzioni allo studio per mantenere in salute gli astronauti che in futuro affronteranno lunghi viaggi nello spazio, c'è anche quello di una lattuga transgenica. I risultati preliminari sono stati presentati dall'American Chemical Society durante la recente riunione ACS Spring 2022.

L'idea dell'American chemical Society è proporre una versione di lattuga modificata geneticamente in grado non solo di nutrire ma di comportarsi come una vera e propria terapia di prevenzione all'impoverimento osseo, uno dei problemi a lungo termine legati alla permanenza in ambienti a gravità zero o in microgravità (la sperimentano anche sulla ISS ma in modo lievemente meno marcato).

Sulla Terra il corpo umano è in grado di mantenere un equilibrio tra la composizione ossea e la capacità di riparare le perdite di minerali, cosa che non avviene nello spazio, portando a una demineralizzazione maggiore rispetto al recupero. Stime parlano di una perdita mensili di circa l'1 % della massa ossea, la condizione è nota con il nome di osteopenia.

Si tratta di un effetto noto, che sulla Stazione Spaziale Internazionale viene combattuto con l'attività fisica, poiché ritenuta la miglior soluzione naturale ad oggi per arginare il problema. Eppure i ricercatori che hanno redatto questo nuovo studio affermano che non ci sono prove sufficienti per ritenere l'attività fisica una misura sufficiente a evitare la riduzione di densità ossea, e infatti esistono rimedi più estremi come l'inoculazione di un ormone paratiroideo (PTH) che aiuta a stimolare la rigenerazione ossea, ma non si tratta della miglior soluzione a lungo termine. Come ogni terapia ha i suoi effetti negativi, inoltre richiederebbe inoculazioni giornaliere e quindi un modus operandi non ideale da applicare a milioni di km dalla Terra.