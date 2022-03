Le lune di Giove e le aurore boreali terrestri obiettivi delle missioni NASA

L'attività della NASA spazia dall'atmosfera terrestre, ai pianeti del sistema solare (e anche oltre) con l'obiettivo di svelare misteri del cosmo e dei fenomeni naturali. Tra le varie missioni dell'ente statunitense una punta a Giove e l'altra si concentra sulle aurore boreali terrestri. Di entrambe si è recentemente parlato: in un caso per i progressi compiuti nell'osservazione del Pianeta nell'ambito della missione Juno, nell'altro per approfondire la conoscenza delle aurore e in particolare le modalità di interazione con l'atmosfera naturale della Terra.

LA FOTO DELLE LUNE GIOVIANE

Durante il suo 39esimo sorvolo di Giove, avvenuto il 12 gennaio scorso, la sonda Juno ha catturato una panoramica dell'emisfero settentrionale del Pianeta. Ingrandendo la parte destra dell'immagine (immagine in basso) si possono scorgere due dettagli molto interessanti, ovvero le due lune gioviane: Io (a sinistra) ed Europa (a destra). La prima è nota per essere il corpo celeste vulcanicamente più attivo di tutto il sistema solare, mentre la peculiarità di Europa sta nella sua superficie ghiacciata sotto la quale si trova un oceano d'acqua liquida.

Nel momento in cui è stata scattata l'immagine la sonda Juno si trovava a circa 61.000 chilometri dalle nubi di Giove, ad una latitudine di circa 52 gradi a sud. La foto è stata ricavata elaborando di dati acquisiti in formato RAW dalla JunoCam. Le immagini della JunoCam sono reperibili colllegandosi a questo indirizzo, chiunque può scaricarle e svilupparle digitalmente. Non è che un'ulteriore tappa del percorso di esplorazione di Giove e delle sue lune che prosegue. La NASA prevede di effettuare rilevamenti più dettagliati di Europa a settembre 2022, quando la sonda effettuerà il sorvolo più ravvicinato della luna gioviana. È fissato invece tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 l'avvicinamento ad Io. Di recente la missione Juno ha fornito preziosi dati per conoscere la turbolenta atmosfera del Pianeta.

DUE RAZZI NELL'AURORA

Si torna invece più vicino alla Terra con la missione che prenderà il via il 23 marzo dal Poker Flat Research Range in Alaska. L'obiettivo è approfondire i meccanismi di interazione tra le aurore boreali e l'atmosfera del nostro Pianeta. La Nasa si prepara ad inviare due razzi in un'aurora attiva per studiare il processo di scambio di energia che si verifica al suo interno. Preliminarmente è utile ricordare a grandi linee il processo di formazione delle aurore boreali.

Nello strato atmosferico più basso della Terra (la troposfera, quella più a contatto con la superficie del Pianeta) l'aria è formata di particelle neutre. L'ossigeno e l'azoto che respiriamo sono atomi e molecole bilanciati con tutti i loro elettroni. Ma a centinaia di chilometri di altitudine le cose cambiano: raggiunti dai raggi non filtrati del Sole, gli elettroni si staccano dagli atomi che assumono una carica positiva. Il gas neutro si trasforma così in uno stato della materia elettricamente reattivo noto come plasma. Non c'è un limite netto dove finisce il gas neutro e dove inizia il plasma, ma un confine esteso in cui le due forme della materia si mescolano. I venti e le perturbazioni magnetiche determinano lo spostamento dei due gruppi di particelle che talvolta si scontrano. Le aurore si formano quando gli elettroni provenienti dallo spazio vicino alla Terra si riversano improvvisamente nella nostra atmosfera: si scontrano con le particelle neutre e le infiammano generando calore.

Scopo della missione INCAA (Ion-Neutral Coupling during Active Aurora) è effettuare rilevamenti nell'aurora per studiare come cambia lo strato limite in cui il plasma incontra il gas neutro: comprendere le sue variazioni permetterebbe di stabilire quanta energia viene rilasciata nell'atmosfera superiore terrestre a seguito dello scontro tra elettroni e atomi neutri.

Rappresentazione grafica che mostra gli elettroni che viaggiano lungo le linee del campo magnetico terrestre e si scontrano con le particelle dell'atmosfera creando l'aurora.

In concreto la missione INCAA, di cui Stephen Kaeppler - assistente di fisica e astronomia della Clemson University - è il principale ricercatore, prevede due carichi inviati da altrettanti razzi sonori. I razzi sonori piccoli veicoli progettati per raggiungere lo spazio e tornare sulla Terra in pochi minuti dopo aver effettuato determinate misurazioni; sono particolarmente indicati per studiare fenomeni brevi e transitori come le aurore. I due razzi saranno lanciati in rapida successione nell'aurora attiva: il primo razzo rilascerà traccianti a vapore (sostanze chimiche colorate) durante l'ascesa sino a raggiungere l'altitudine massima di circa 300 chilometri. I traccianti saranno visibili dai ricercatori dalla Terra e serviranno a monitorare i venti nell'atmosfera neutra. Il secondo razzo sarà lanciato poco dopo, raggiungerà l'altitudine di circa 200 chilometri ed avrà il compito di misurare la temperatura e la densità del plasma dentro e intorno all'aurora. Nessuno sa quello che mostreranno i dati, ma Kaappler spera di scoprire come l'aurora sposti questo strato limite in cui l'aria elettrificata incontra quella neutra. Potrebbe spingerlo più lontano verso il suolo, sollevarlo più in alto o forse farlo ripiegare su se stesso. Ognuna di queste possibilità influenza in modo in cui il nostro pianeta scambia energia con lo spazio circostante, ma tutto dipende dai dettagli.