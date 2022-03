ONEWEB HA UN NUOVO ALLEATO

I termini dell'accordo tra OneWeb e SpaceX non sono stati divulgati, per il momento il CEO di OneWeb, Neil Masterson, ha commentato: Ringraziamo SpaceX per il loro supporto che riflette la nostra comune visione del potenziale illimitato dello spazio. Con i piani di lancio in atto, siamo sulla buona strada per completare la creazione della nostra flotta di satelliti e fornire una connettività solida, veloce e sicura in tutto il mondo.

Al momento la costellazione di OneWeb è formata da 428 satelliti, su un totale di 650. Non si sa esattamente in che misura SpaceX contribuirà al progetto (uno o più lanci?) né in base a quali tempistiche esatte - si prevede solo che la prima missione è pianificata entro quest'anno. Chris McLaughlin, dirigente di OneWeb, ha anche chiarito perché rivolgersi a SpaceX non è così impensabile come potrebbe sembrare a prima vista: l'Azienda non considera Starlink un vero e proprio servizio concorrente perché il suo target di riferimento è l'utenza consumer, mentre OneWeb si rivolge principalmente agli enti governativi e alle aziende.

OneWeb aveva anticipato di essere al lavoro per trovare soluzioni alternative dopo che l'Agenzia Spaziale russa (Roscosmos) ha prima dato un ultimatum al Regno Unito - che, si ricorda, è uno dei principali azionisti di OneWeb - chiedendo di rinunciare alla sua quote nella società e garanzie dell'uso non militare della rete satellitare e poi, non avendo ottenuto quanto sperato, ha avviato le procedure per sospendere tutti i lanci dal cosmodromo di Baikonur per conto di OneWeb. Rischia il fallimento, minacciava l'account Twitter ufficiale di Roscosmos, ma ora sembra che OneWeb abbia trovato un ottimo alleato per evitare questo epilogo.