Il giallo degli astronauti russi: la guerra in Ucraina sale sulla ISS

Venerdì scorso è stata conclusa con successo la prima missione spaziale russa dall'inizio della guerra in Ucraina. Tre astronauti russi hanno raggiunto la ISS, nonostante le tensioni e le sanzioni internazionali. L'evento non è passato per varie ragioni: una riguarda l'abbigliamento che Soleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov hanno esibito non appena il portellone della navetta Soyuz MS-21 si è aperto per lasciarli entrare sulla ISS. I tre hanno indossato tutte gialle con elementi blu, e il pensiero è subito andato alla bandiera dell'Ucraina.

Un gesto di solidarietà da parte degli astronauti russi verso la popolazione ucraina, il simbolo di un conflitto che tra le stelle svanisce grazie all'unione della comunità scientifica internazionale, e così via. Ci sono state molte letture di quel giallo più o meno con questi toni, sino alla doccia fredda arrivata direttamente dall'Agenzia Spaziale Russa: a volte il giallo, è semplicemente giallo. E ancora: il design dell'uniforme è stato concordato molto prima dell'attualità. A sgombrare ulteriormente il campo da interpretazioni pro Ucraina, sempre il Roscomsos, precisa che quell'abbinata di colori simboleggia invece l'Università Tecnica Statale Bauman di Mosca presso la quale si sono formati tutti e tre gli astronauti.

A chiudere il caso con una battuta è stato lo stesso Artemyev che nel corso della conferenza stampa ha dichiarato in merito alle tute: È arrivato il nostro turno di scegliere un colore. Avevamo accumulato molto materiale giallo, quindi dovevamo usarlo. Ecco perché dovevamo indossare il giallo. L'ufficio stampa del Roscosmos ha etichettato come un'invenzione di blogger e dei media stranieri il tentativo di leggere in quel giallo un supporto all'Ucraina: le tute del nuovo equipaggio sono realizzate con i colori dell'emblema dell'Università Tecnica Statale Bauman di Mosca, in cui si sono laureati tutti e tre i cosmonauti... Vedere la bandiera ucraina ovunque e in ogni cosa è pazzesco. Roscosmos chiude così il caso, eppure qualcosa resta...