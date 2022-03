Artemis I, Razzo SLS e capsula Orion verso il launch pad

E così è stato, e proprio ieri sera è cominciato il viaggio di poco più di 6 km della durata di 11 ore , un percorso coperto in tutta sicurezza ed eseguito alla velocità di 1,3 km/h, il cui termine è previsto nella prima parte della mattina di oggi 18 marzo. L'operazione è stata eseguita grazie al potente mezzo chiamato cingolato-transporter 2 (CT-2), che ha avuto il gravoso compito di trasportare i 2,5 milioni di kg di SLS e i 23.000 kg di Orion.

La scorsa settimana vi avevamo raccontato che gli ultimi preparativi sullo stack del razzo SLS e della capsula Orion erano in corso e che le piattaforme di lavoro posizionate attorno stavano cominciando a essere rimosse, segno che lo spostamento dal Vehicle Assembly Building (VAB) presso il Kennedy Space Center (KSC) della NASA , verso il Launch Complex 39b, sarebbe stato davvero imminente.

Sappiamo già che la partenza della missione Artemis I è prevista verso la fine di maggio, ma non mancheranno altre importanti occasioni da seguire prima dell'evento, ad esempio è noto che all'inizio di aprile la NASA condurrà una prima simulazione di lancio, con tanto di carico del propellente e conto alla rovescia. Successivamente lo stack di razzo e capsula Orion ritornerà al VAB dove saranno condotti gli ultimi test e gli eventuali ritocchi, per poi ritornare al Launch Complex 39b per il lancio effettivo.

Per chi se lo chiedesse, il mezzo cingolato CT2 che ha permesso il trasporto di un simile carico è simile a un enorme carro armato, ma integra una piattaforma di lancio mobile con piattaforma e torre di supporto. Anche la scelta di LC-39B per la partenza ha un grande valore storico, poiché è la stessa location da cui partirono le missioni Apollo e svariati voli dello Space Shuttle.

Nell'attesa di ulteriori info vi lasciamo la replay della dell'evento di ieri sera, durante il quale il razzo SLS e la capsula Orion hanno cominciato il viaggio verso il sito di lancio.