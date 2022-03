Mark Vande Hei è l'uomo dei record per la NASA: partito in direzione della ISS il 9 aprile 2021, lascerà la stazione spaziale il 30 marzo prossimo, ovvero 355 giorni dopo. Si tratta della più lunga permanenza in orbita per un astronauta dell'agenzia spaziale americana. Ciò equivale a 5.680 orbite attorno alla Terra. La precedente permanenza più lunga spettava a Scott Kelly, appena 15 giorni in meno. Quella di Vande Hei è una storia che - suo malgrado - è intrecciata a questioni politiche: lo riporterà a casa infatti la Soyuz, che batte bandiera russa (l'atterraggio avverrà in Kazakistan).

E per alcuni giorni si è temuto addirittura il peggio, ovvero che a causa della guerra tra Russia e Ucraina Roscosmos - l'agenzia spaziale di Mosca - decidesse di rifiutarsi di prenderlo a bordo. Così fortunatamente non è stato, viste le rassicurazioni che vengono da parte della stessa agenzia russa: assieme a Vande Hei terneranno sul nostro pianeta anche il comandante Anton Shkaplerov - arrivato sulla ISS a ottobre 2021 assieme all'attrice Yulia Peresild ed al produttore Klim Shipenko - e Pyotr Dubrov. Proprio quest'ultimo è partito assieme a Vande Hei lo scorso aprile, e sempre con lui tornerà a Terra.