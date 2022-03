Lungo il percorso Ingenuity effettuerà voli di ricognizione e fotografie aeree dell'area, fornendo nel contempo interessanti dati che permetteranno di realizzare in futuro dei mezzi aerei marziani sempre più evoluti. A ben pensarci è davvero incredibile ciò che è stato fatto finora, poiché solamente 1 anno fa non avevamo mai fatto volare un mezzo terrestre su Marte e non eravamo neanche certi di riuscirci; poi arrivò lo storico risultato dal 19 aprile, il primo di una serie che ancora non si è conclusa. A questo proposito abbiamo scritto uno speciale sul primo anno di permanenza su Marte di Perseverance e Ingenuity , ve lo riproponiamo a seguire.

Come si diceva poco sopra, l'annuncio dell'estensione delle operazioni per Ingenuity arriva dopo il volo numero 21, il primo di tre tratte che porteranno il piccolo mezzo volante a uscire dall'area di Séítah, largamente esplorata in questi ultimi mesi. Ma se fino ad oggi le aree su cui si sono mossi Perseverance e Ingenuity sono state relativamente tranquille da un punto di vista morfologico, ora le cose si complicheranno un pochino. Il delta a forma di ventaglio si eleva per circa 40 metri in altezza sopra il fondo del cratere e non mancano tutto attorno scogliere frastagliate, superfici inclinate, massi di ogni forma e dimensione, nonché zone sabbiose in grado di mettere a dura prova le ruote del rover.

Si tratta di una zona naturalmente poco adatta anche all'atterraggio di un elicottero come Ingenuity, dunque sarà interessante valutare che tipo di approccio userà la NASA e fino a dove si spingerà. L'agenzia spaziale ha voluto anticipare l'orine di marcia, affermando che una volta raggiunto il delta il primo lavoro di Ingenuity sarà quello di identificare quale dei due canali fluviali risulterà il più adatto a essere affrontato dal rover. L'obiettivo? Salire in cima al delta.

"La campagna del delta del fiume Jezero sarà la sfida più grande che il team di Ingenuity dovrà affrontare dal primo volo su Marte. Per aumentare le nostre possibilità di successo, abbiamo aumentato le dimensioni del nostro team e stiamo apportando aggiornamenti al nostro software di volo volti a migliorare la flessibilità operativa e la sicurezza del volo".

Lo ha affermato Teddy Tzanetos, capo del team di Ingenuity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

Scopriamo così che Ingenuity ha goduto di più aggiornamenti software, la maggior parte dei quali è servita a risolvere errori e problematiche riscontrate nei precedenti voli, ma con alcuni tra questi sono state ritoccate anche le sue funzionalità. Ad esempio, è stato recentemente rimosso il limite di 15 metri di altezza raggiungibili, con l'obiettivo di provare in futuro a eseguire in sicurezza tratte ancora più lunghe di quelle ad oggi affrontate. Non solo, un altro aggiornamento ha introdotto la possibilità di aumentare o diminuire la velocità in volo, un altro ancora ha permesso di riconoscere meglio i cambiamenti del terreno in tempo reale.

La NASA sta lavorando ad altre migliorie, la maggior parte delle quali focalizzate sulla sicurezza in volo e sulla prevenzione dei rischi in fase di atterraggio. Ma i risultati raggiunti ad oggi sono già andati al di là di ogni più rosea aspettativa e Ingenuity è riuscito a percorrere la bellezza di 4,64 km totali in circa 38 minuti di volo.