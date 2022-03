Un asteroide ha colpito la Terra: è il quinto ad essere scoperto prima dell'impatto

Si calcola che quotidianamente raggiungano la Terra tre le 40 e le 100 tonnellate di materiale spaziale, perlopiù sotto forma di piccole particelle. La maggior parte degli asteroidi che hanno colpito la Terra sono stati scoperti solo molti anni - spesso ce ne vogliono milioni - dopo l'evento, grazie allo studio dei crateri terrestri. Eppure l'uomo sta migliorando le sue capacità di avvistare un asteroide tempestivamente, anche se di dimensioni contenute. Lo dimostra la vicenda relativa a 2022 EB5 , questo il nome dato al corpo celeste che ha colpito la Terra l'11 marzo scorso . L'evento non ha causato danni, ma se ne parla perché è il quinto avvistamento in assoluto di un asteroide avvenuto prima dell'impatto . Prima i fatti, poi le implicazioni.

ASTEROIDE 2022 EB5 SCOPERTO 2 ORE PRIMA DELL'IMPATTO

Alle 20.24 (ora italiana) dell'11 marzo scorso l'astronomo Krisztián Sárneczky ha scoperto un nuovo oggetto luminoso in rapido movimento utilizzando un telescopio Schmidt da 60 cm presso l'Osservatorio Piszkéstető (Ungheria). L'astronomo ha agito rapidamente: 14 minuti dopo aver effettuato 4 osservazioni del corpo celeste, ha comunicato i dati al Minor Planet Center - organizzazione che si occupa, per conto dell'Unione Astronomica Internazionale, di raccogliere dati sui pianeti minori, comete e satelliti naturali, nonché di esaminare e tenere traccia delle osservazioni astronomiche.

I risultati dei primi 4 rilevamenti sono stati rapidamente pubblicati ed utilizzati dai sistemi di valutazione mondiale per stimare la possibilità dell'impatto dell'asteroide: inferiore all'1%, si è concluso inizialmente. L'astronomo però ha continuare a seguire l'andamento dell'asteroide con altre 10 osservazioni, anch'esse presentate tempestivamente al Minor Planet Center. Questa seconda base di dati ha portato a conclusioni molto diverse Alle 21.25 (ora italiana), circa un'ora dopo il primo avvistamento, il sistema Meerkat dell'ESA ha inviato un avviso al Near-Earth Objects Coordination Centre dell'Agenzia: possibilità di impatto al 100% in circa un'ora (tra le 22.21 e le 22.25) a poche centinaia di chilometri a nord dell'Islanda .

Da quel momento in poi altri astronomi - professionisti e dilettanti - hanno seguito l'asteroide, non senza difficoltà perché era già molto vicino alla Terra - si trovava a circa 1/7 della distanza dalla Luna - e si muoveva molto velocemente. Di positivo c'è il fatto che, esaminando la luminosità di 2022 EB5, è stato possibile concludere che si trattasse di un oggetto di dimensioni contenute. Con un diametro di circa 1 metro non rappresentava una minaccia per il Pianeta perché la sua massa sarebbe completamente bruciata nell'atmosfera terrestre.

Non ci sono video che documentano il momento in cui l'asteroide ha raggiunto la Terra, anche perché il luogo si trova in una posizione remota, vicino al ghiacciaio Vatnajokull (dunque più a sud rispetto al punto in cui è entrato in atmosfera). A confermare l'impatto sono però i dati delle rete internazionale di rilevatori a infrasuoni: i segnali sono stati rilevati dall'Islanda e dalla Groenlandia e suggeriscono un rilascio di energia equivalente a quella di un terremoto di magnitudo 4.