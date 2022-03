Nel corso di questa settimana la Terra è inondata da una serie di tempeste solari (o geomagnetiche): gli scienziati della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno avvisato che i fenomeni più intensi si dovrebbero essere concentrati tra ieri e l'altro ieri, ma ci sono buone probabilità che se ne verifichino altri nei prossimi giorni. Sono il risultato di un'eruzione solare di intensità moderata che si è verificata qualche giorno fa. Non si prevedono tempeste solari particolarmente intense - al massimo di secondo livello su una scala che va da 1 a 5 - né ripercussioni concrete su alcun aspetto della vita sulla Terra. Al massimo potrebbero comparire alcune aurore a latitudini non convenzionali, compatibili addirittura con quelle di New York. Per ora, tuttavia, non si sono sentite segnalazioni straordinarie in questo senso. È comunque opportuno precisare che secondo alcuni scienziati potrebbe essere uno dei fenomeni più intensi degli ultimi sei anni.

Gli equipaggiamenti e le apparecchiature spaziali sono invece più a rischio con questo tipo di fenomeno. I ragazzi di SpaceX saranno particolarmente nervosi, immaginiamo, visto che appena qualche settimana fa proprio una tempesta solare ha fatto precipitare una quarantina di satelliti Starlink (disintegrati durante il rientro). È tuttavia vero che l'intensità di queste tempeste non dovrebbe essere tale da causare troppe preoccupazioni. Vale la pena ricordare che, anche se non le percepiamo in modo troppo concreto, le tempeste solari di grado 1 e 2 sono eventi estremamente comuni: ne arrivano sulla terra intorno alle 2.000 ogni 10 anni. Quelle di grado 5, invece, sono estremamente rare, e per fortuna: potrebbero causare problemi enormi alle telecomunicazioni. Nel 1859 fu registrata la più intensa di sempre, nota come Evento di Carrington, che tinse di rosso e popolò di aurore il cielo di varie aree dell'America Centrale (Cuba, Giamaica, Bahamas...) e causò addirittura gli incendi di vari telegrafi. Secondo gli esperti, un evento di questa portata al giorno d'oggi manderebbe l'intera internet offline per svariati mesi.

SI AVVICINA IL ''MASSIMO SOLARE''

La NOAA osserva comunque che l'attività solare è in aumento: dall'inizio dell'anno l'incidenza di CME (l'acronimo di Coronal Mass Ejection, o espulsioni di massa coronale, che appunto possono originare le tempeste solari) è stata pressoché giornaliera, anche se non tutte hanno raggiunto la Terra. È un comportamento atteso: siamo ormai in prossimità del "massimo solare", il punto nel ciclo della nostra stella (che dura tra i 10 e i 12 anni) più ricco di eventi. Il massimo solare è atteso intorno a luglio del 2025. Ottimo periodo per fotografare le aurore, meno favorevole per viaggiare nello Spazio.