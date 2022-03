ISS, la Russia garantisce il ritorno a Terra dell'astronauta USA a bordo della Soyuz

Continua a tenere banco la spinosa questione della Stazione Spaziale Internazionale, trasformatasi in breve tempo da simbolo di cooperazione tra Russia e Occidente a strumento di minacce. E se appare davvero un'utopia la permanenza in orbita della ISS fino al 2030, bisogna anche pensare agli astronauti che tuttora, in questo momento, lavorano e vivono al suo interno. Mai come ora il futuro della stazione orbitante è incerto - a breve dovrebbe partire anche Samantha Cristoforetti - tant'è che c'è chi ha messo in dubbio il ritorno sulla Terra dell'americano Mark Vande Hei, previsto per il 30 marzo dopo la permanenza record di 353 giorni.

L'attività a bordo della ISS dell'astronauta NASA era stata estesa di alcuni mesi per consentirgli di portare a termine alcuni esperimenti. La sua spedizione è ora terminata, e dovrebbe fare ritorno a casa a fine mese in compagnia dei cosmonauti Roscosmos Anton Shkaplerov (comandante della missione) e Pyotr Dubrov. C'è chi aveva ipotizzato il rifiuto da parte della Russia di trasportare l'astronauta americano a bordo della Soyuz MS-19, riportando in Kazakistan solamente i due membri Roscosmos. Il timore non era del tutto infondato, del resto: anche questo tema è entrato nella propaganda del Cremlino.

Sì, perché qualche media sicuramente esagerava nel riportare notizie sensazionali, ma è anche vero che il numero uno dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin non ha certo contribuito a rendere sereni gli animi. Prima ha minacciato di far cadere la ISS in Europa o negli Stati Uniti, poi ha twittato una rappresentazione dei rapporti tra Russia, Ucraina e NATO con Tom e Jerry, poi ancora ha condiviso sui social un video degli astronauti a bordo della ISS che, così come montato, faceva pensare che a tornare sulla Terra fossero effettivamente solo i cosmonauti russi (lo trovate nel VIA). "Sono scherzi", dicono dalla Russia. Ma il fatto è che, in questo momento, è davvero arduo capire dove finiscano gli scherzi - e gli scherni - e dove invece comincino le vere minacce. Purtroppo siamo tornati nel pieno di una guerra fredda (e non solo fredda), e battibecchi di questo genere non fanno altro che rendere l'atmosfera ancora più pesante. E così, in un clima surreale - se ne accorgeranno gli astronauti che ritorneranno sulla Terra - alle minacce "scherzose" di staccare i moduli russi fanno seguito rassicurazioni sia sul ritorno a casa di Vande Hei sia sul futuro del progetto congiunto: continueremo a lavorare insieme, ha detto l'agenzia spaziale russa.