ISS, la guerra arriva nello spazio. Il futuro della stazione è molto incerto

PROVOCAZIONI

Provocazioni, si diceva, e così vanno lette. Il pericolo reale, dicono gli esperti della NASA, al momento non esiste, anche perché formalmente i rapporti tra Roscosmos, NASA, ESA e le agenzie giapponese e canadese sono ancora attivi, e i progetti in corso non sono stati chiusi (non tutti, perlomeno). Bisogna forse leggere queste minacce come propaganda rivolta alla popolazione russa più che al mondo esterno, un modo per mostrare i muscoli in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Intanto SpaceX ha già affermato che, in caso di bisogno, sarà pronta a intervenire a supporto della ISS, ma non dovrebbero esserci rischi imminenti né per la stazione spaziale, né per l'astronauta americano Mark Vande Hei che a fine mese dovrebbe tornare sulla Terra in compagnia di due cosmonauti russi a bordo della russa Soyuz (NOTA: dall'inizio del conflitto l'astronauta non twitta più). C'era addirittura chi temeva un abbandono del membro NASA, fatto che non può sussistere in quanto l'agenzia spaziale americana potrebbe ricorrere ad altri mezzi diversi dalla Soyuz per farlo tornare a casa. Il piano di rientro prosegue per ora in modo del tutto regolare, dicono tutte le parti coinvolte.

Di rischi concreti, dunque, ad oggi non ce ne sono. Abbiamo tuttavia scoperto la particolare passione di Dmitry Rogozin ad utilizzare i social per seminare terrore, dalla mappa dei possibili luoghi della Terra dove potrebbe cadere la ISS (o parti di questa) sino alle immagini che ritraggono i militari russi intenti a rimuovere le bandiere USA e UK dal razzo Soyuz che avrebbe dovuto portare in orbita i satelliti del programma OneWeb, ora terminato anzitempo. Per non parlare dei video in cui il numero uno di Roscosmos scomoda anche Tom e Jerry (che rappresentano Russia e Ucraina). Insomma, la tensione è tangibile, e le provocazioni scorrono a fiumi sui social.