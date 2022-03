Flex il rover lunare di domani: cos'è e come funziona il mezzo dell'ultimo miglio

Un rover "adattivo e multiuso" per le missioni lunari e la "mobilità planetaria": così viene descritto FLEX, acronimo che sta per Flexible Logistics and Exploration e che rappresenta l'ultima fatica della giovane società aerospaziale Venturi Astrolab. L'obiettivo ora è quello di mettere il mezzo a disposizione degli esploratori spaziali durante le missioni sulla Luna e su Marte.

FLEX è stato progettato per essere di supporto ai frequenti viaggi che l'uomo, in un futuro non lontano, farà da e verso il nostro satellite naturale. Per "stimolare lo sviluppo di una vivace economia lunare", l'azienda ha optato per un approccio modulare del rover, che sarà così in grado di adeguarsi di volta in volta ai diversi carichi. Sino ad oggi, infatti, tali mezzi venivano progettati e realizzati su misura, a seconda del payload che doveva trasportare. Ciò ha sempre comportato tempi lunghi ed elevati costi, la soluzione FLEX risponde invece alle nuove esigenze con il supporto al trasporto intermodale dell'ultimo miglio, dal lander al rover (e viceversa).

Come spiega il CEO di Astrolab, "affinché l'umanità possa vivere e operare davvero in un modo sostenibile fuori dalla Terra, deve esistere una rete di traporto efficiente ed economica dalla piattaforma di lancio all'ultimo avamposto". Il segreto sta tutto nella sua flessibilità, come dice il nome stesso, e nella capacità di lavorare (e muoversi) all'interno di un ecosistema di sistemi di trasporto: FLEX può raccogliere e depositare carichi, effettuare sopralluoghi ed essere di supporto per le "attività necessarie per una presenza sulla Luna e oltre". Può essere impiegato anche nella versione di rover non pressurizzato con a bordo due astronauti (chissà se si porterà dietro anche dei sassolini).