Perseverance, il rover marziano ha un sassolino nella scarpa!

Fino a oggi si pensava che il maggior problema per i mezzi terrestri inviati su Marte fosse la sabbia e la polvere in generale, un nemico naturale dell'elettronica e ancor più dei sistemi alimentati da batterie a ricarica solare, eppure anche le rocce si stanno rivelando in alcuni casi problematiche.

Qualcuno l'ha definita come la " roccia autostoppista " ma non ha ancora un nome, sappiamo che è presente nella porzione interna di una delle ruote del rover almeno dal 25 febbraio . La foto che vedete in testata lo testimonia ed è stata tra le più votate della settimana finale dello scorso mese, ma a quanto pare la roccia è ancora presente. La sua ultima comparsa risale al 2 marzo, eccola in una delle foto più recenti.

Un portavoce del JPL della NASA, Andrew Good, è stato contattato da CNET per avere ragguagli in merito e a quanto pare la roccia non dovrebbe rappresentare un problema per il rover. Non è percepita come un rischio e il team di ingegneri ritiene che nello stesso modo in cui si è infilata all'interno della struttura in alluminio della ruota, altrettanto farà per uscire.

Good ha ironizzato affermando che l'unico effetto collaterale potrebbe essere la rumorosità durante gli spostamenti, ma chiaramente non è un problema insormontabile. Ecco le sue parole estratte da una mail inviata alla testata.

Di tanto in tanto abbiamo visto anche questo tipo di rocce 'catturate' nelle ruote di Curiosity. Si verificano durante i percorsi trasversali e tendono a cadere completamente da sole dopo un po' (non esiste un modo particolare per estrarre questa roccia fuori dalla nostra 'scarpa')

Dunque il viaggio di Perseverance verso il delta fluviale dovrebbe procedere senza intoppi e proprio di recente ha incontrato lungo il suo percorso una roccia piuttosto interessante, tanto da avviare le procedure di carotaggio per la raccolta di un campione. Lungo le fasi successive del percorso sarà accompagnato dall'elicottero Ingenuity, che sarà utilizzato come ricognitore aereo di supporto.