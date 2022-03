Marte: Ingenuity vola ancora e Perseverance è interessato alla roccia "Sid"

Fine settimana piuttosto intenso per i mezzi NASA che sono attualmente su Marte, parliamo nello specifico dei due più recenti, Perseverance e Ingenuity, che da poco più di un anno stanno esplorando il cratere Jezero portando avanti quella che è stata definita la prima campagna scientifica. E questa prima parte sta per terminare, infatti sono già in corso gli spostamenti che porteranno i due mezzi verso i resti dell'antico delta fluviale, ossia quella caratteristica area a forma di ventaglio ben visibile grazie alle immagini satellitari che potrebbe essere particolarmente ricca di carbonati. Si tratta di minerali che, come insegna la geologia terrestre, possono preservare segni fossili di vita antica ed essere associati a processi biologici ancestrali.

Come si diceva poco sopra, sia per Perseverance sia per Ingenuity il fine settimana è stato movimentato. Il primo ha dato il via al nuovo carotaggio di una roccia molto particolare, mentre il secondo potrebbe aver portato a termine il ventunesimo volo su Marte. Ecco tutte le novità.

PERSEVERANCE VUOLE UN CAMPIONE DI SID

Il rover Perseverance ha viaggiato come non mai durante il mese di febbraio, portando a termine alcuni viaggi da record in navigazione automatica e arrivando infine nei pressi del sito d'atterraggio iniziale, battezzato con il nome di Octavia E. Butler, in onore della celebre scrittrice di fantascienza. Il team responsabile del suo controllo fa sapere che prima di dirigersi definitivamente verso i resti dell'antico delta fluviale ci sarebbe l'intenzione di campionare una roccia chiamata Ch'ał, un masso di grandi dimensioni che secondo l'agenzia potrebbe rappresentare un capitolo geologico unico nella storia del fondo del cratere. Il motivo? Potrebbe provenire da grandi distanze ed essere stato spostato al suo interno dalla sola forza dell'acqua. Nel frattempo si è però deciso di prelevare il campione di un'altra roccia piuttosto grossa chiamata Sid e i lavori a quanto pare sono già cominciati.

Lo scorso 4 marzo le operazioni hanno preso vita a cominciare dall'abrasione superficiale, operata per valutare la durezza della roccia e decidere l'eventuale carotaggio. L'operazione non si è ancora conclusa e nei prossimi giorni avverrà il prelievo del campione. Si spera ovviamente che tutto proceda senza criticità ma considerando i precedenti tutto può succedere. Una volta archiviati i campioni, Perseverance si dirigerà verso la punta settentrionale di Séítah, a ovest del delta, dove ci sarà l'opportunità di indagare su strati rocciosi sedimentari, minerali argillosi e alcuni massi arrotondati provenienti a quanto pare dall'esterno del cratere. Se la vita microbica è esistita in passato, questo è uno dei posti migliori in cui cercarla.

INGENUITY COMPLETA UN NUOVO VOLO

Un fine settimana intenso anche per l'elicottero marziano Ingenuity, che dopo pochi giorni dalla precedente tratta potrebbe aver portato a termine un nuovo spostamento. In questa fase dell'esplorazione anche Ingenuity sta seguendo tratte simili a quelle di Perseverance, poiché durante l'avvicinamento all'antico delta fluviale farà da supporto al rover, controllando la zona dall'alto e scattando foto aeree dell'area. La NASA fa sapere che il volo numero 21 potrebbe essersi concretizzato entro sabato ma al momento non sono stati condivisi dati. Solitamente le prime informazioni ad arrivare riguardano la tratta percorsa e sono corredate dalle immagini in bianco e nero dalla navcam inferiore, quella utilizzata anche per mantenere l'hovering e per coadiuvare il drone nella scelta dell'area d'atterraggio. Solo successivamente arrivano le foto ad alta risoluzione scattate con la cam principale. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni con immagini e dettagli precisi.