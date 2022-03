Artemis I, anche il vostro nome potrà volare attorno alla Luna! Vi spieghiamo come

Al tempo decidemmo di aderire guadagnandoci così una fantastica carta d'imbarco "virtuale" e la consapevolezza che il nostro nome sarebbe stato trasportato su un pianeta alieno, come lo è Marte. Ebbene, qualcosa di simile può essere fatto con la missione Artemis I, che come vi abbiamo raccontato di recente, potrebbe finalmente prendere vita entro la fine di maggio 2022 . Potevamo risparmiarci anche stavolta? Assolutamente no, ed ecco che abbiamo ottenuto in pochi secondi la nostra carta d'imabarco (fittizia...lo ripetiamo).

Se la scorsa volta fu utilizzato un chip in silicio da attaccare al rover, in questo caso i dati saranno gestiti in maniera diversa. La carta d'imbarco digitale può essere fatta gratuitamente attraverso la pagina ufficiale dedicata dalla NASA all'inizaitiva (in FONTE).

Una volta aperta, l'agenzia chiederà il vostro nome, cognome e un codice pin di 4-7 cifre necessario per il pass. Secondo l'agenzia, la carta d'imbarco creata utilizzando tali dettagli verrà inserita in un'unità flash che volerà a bordo della navicella Orion verso l'orbita lunare. L'operazione è davvero rapida e non viene richiesto nessun altro dato personale o conferma via mail, pertanto può essere portata a termine in pochi secondi. Siete pronti a far parte della Crew?

La missione Artemis I servirà per valutare l'affidabilità del razzo SLS e della navicella Orion. Il viaggio prevede un trasferimento verso il nostro satellite, seguito da un sorvolo lunare con fionda gravitazionale che porterà all'inserimento in un'orbita DRO (distant retrograde orbit), seguito da un altro sorvolo e poi dall'abbandono dell'orbita DRO per il ritorno verso la Terra. Al momento non ci sono date certe ma solo la certezza che il tutto non avverrà prima di maggio 2022, in ogni caso vi aggiorneremo appena la NASA ufficializzerà la data d'avvio di missione.