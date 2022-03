Case in stampa 3D, questo calcestruzzo è fantastico!

Costruire case con stampa 3D non è certo una novità, la tecnologia sta prendendo via via sempre più piede in tutto il mondo con soluzioni e forme innovative che consentono tra l'altro di completare l'opera in pochissimo tempo, con benefici di diverso tipo, dal risparmio dei costi all'efficientamento energetico. La ricerca condotta dalla Technische Universität di Berlino e dalla Brunel University di Londra si concentra piuttosto sui materiali da utilizzare nell'edilizia 3D, identificando soluzioni innovative eco-sostenibili che, in futuro, potrebbero rivoluzionare il settore.

I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Building Engineering, e vertono su un particolare calcestruzzo per la stampa 3D dal ridotto impatto ambientale in quanto alla sabbia naturale sostituisce vetro riciclato. E non solo. Il calcestruzzo tradizionale richiede enormi quantità di sabbia, fattore che - come comprensibile - comporta una forte pressione sull'ecosistema alterandone gli equilibri (le conseguenze le conosciamo). Si pensi che il 35% dei rifiuti da discarica di tutto il mondo è materiale edile.

Calcestruzzo: pietrisco o ghiaia con sabbia, additivi, cemento o calce e acqua.