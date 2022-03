Quanti satelliti e detriti intorno alla Terra! Privateer di Wozniak mostra la nube

E allora che rappresentazione visiva sia: è sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale (link in basso e in FONTE): per iniziare a riflettere su quella che sembra essere una vera e propria cappa che circonda la Terra , una miriade di satelliti (attivi e inattivi) e detriti di varia natura (compresi i frammenti di razzi e satelliti deorbitati).

Da qualche giorno Privateer, la startup fondata da Steve Wozniak , co-fondatore di Apple, ha sollevato il sipario sul suo primo progetto: una piattaforma per tracciare i satelliti e i detriti spaziali intorno alla Terra . Un progetto evidentemente nato evidentemente con lo scopo di sensibilizzare su un tema che presto o tardi diventerà sempre più urgente da affrontare. E del resto il motto che spicca nel sito ufficiale è: il futuro dello spazio per il nostro futuro.

Il sito consente di filtrare i dati tramite il pannello posizionato in alto a sinistra: per esempio, si possono individuare tutti i satelliti di Starlink, sapendo in che punto esattamente si trovano e dove si troveranno nelle prossime ore; o ancora scegliere di mostrare o nascondere i detriti. In alternativa si può semplicemente cliccare su uno dei puntini per sapere di cosa si tratta.

I numeri esatti destano comunque l'attenzione dei lettori? Allora quelli da cui partire sono almeno un paio. Privateer sottolinea che al momento ci sono oltre 27.000 oggetti di fattura terrestre che orbitano intorno al Pianeta - e il numero tiene conto solo di quelli che hanno dimensioni maggiori di una pallina da softball. Il numero di rifiuti spaziali di dimensioni superiori al millimetro è invece vicina ai 100 milioni.

La piattaforma sviluppata da Privateer raccoglie al momento i dati da quattro fonti - US Space Command, Planet Labs, JSC Vimpel e SeeSat-L - ma ha già in programma di espanderle per arricchire il suo database visuale. L'API di Privateer sarà messa a disposizione di tutti gli sviluppatori che la potranno usare nelle loro applicazioni - per esempio quelle integrate in un sistema di raccolta e rimozione dei rifiuti spaziali. Steve Wozniak sottolinea l'importanza del progetto che di fatto pone le basi per un'infrastruttura di dati che - a detta della startup - consentirà una crescita sostenibile della nuova economia spaziale.

Siamo chiaramente ad un punto di svolta e stiamo affrontando una crescita esponenziale della commercializzazione dello spazio. In Privateer vediamo questo punto di svolta come una vera opportunità per educare le persone al concetto di sostenibilità dello spazio, e per assicurare la sicurezza e la sostenibilità delle attività degli operatori spaziali. Avere una migliore comprensione globale di ciò che è già presente nello spazio è fondamentale per dare impulso all'economia spaziale.

Quali i rischi di uno Spazio troppo affollato? Privateer ne elenca uno con implicazioni pratiche: oggi dipendiamo dalle reti satellitari per i servizi di comunicazione, climatici/meteo e finanziari. Anche un solo detrito che viaggia a migliaia di chilometri orari nello Spazio può danneggiare i satelliti e interrompere servizi essenziali.