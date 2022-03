AstroSamantha non sarà comandante della ISS

Riconosco che molte persone in Europa, in particolare molte donne, hanno tratto ispirazione dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante dell'ISS. Mi rammarico che questo non accadrà durante la mia missione, ma stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e astronaute e sono certa che questa comprenderà donne molto preparate e determinate che saranno pronte, in un futuro non così lontano, ad assumere ruoli di leadership.

Modifiche di questo genere sono frequenti nei programmi spaziali, ma il rammarico di AstroSamantha per non poter essere la prima donna europea a capo della ISS è completamente comprensibile:

DA COMANDANTE A LEADER

Il traffico verso la ISS deve essere coordinato con estrema cura, ha spiegato il responsabile ESA presso il MCOP Frank De Winne, e "mentre ciò significa che Samantha non sarà più il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, il Panel conferma la sua fiducia in qualità di leader". In altre parole, non sarà comandante ma sarà come se lo fosse.

Continuerà ad essere addestrata per la posizione di comandante ed è stato concordato che, qualora il programma dovesse essere ripristinato alla versione precedente, sarà lei ad assumere il ruolo di comandante.

Per AstroSamantha si tratta della seconda missione spaziale all'interno della ISS. La prima risale al 2014: in quell'occasione venne utilizzata una navicella Soyuz, in questo caso sarà la Crew Dragon di SpaceX. Il lancio è previsto non prima del 15 aprile di quest'anno.