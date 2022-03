Cambiamenti climatici, drammatico appello dell'IPCC

L'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability " lancia l'ennesimo grido d'allarme: l'inazione sta generando conseguenze drammatiche. I cambiamenti climatici sono "una minaccia grave e crescente per il nostro benessere e per un pianeta sano", si legge. "Le mezze misure non sono più un'opzione". Resta tuttavia una flebile speranza: "se uniamo le forze ora, possiamo evitare la catastrofe climatica", afferma il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Ma sono ormai diversi gli ecosistemi arrivati al punto di non ritorno, come evidenziato nel rapporto, un "atlante della sofferenza umana e uno schiacciante atto d'accusa contro la fallita leadership climatica".

INVECE DI MIGLIORARE SI PEGGIORA

L'unica via d'uscita è il rispetto delle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra del 45% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Solo così sarà possibile contenere l'aumento della temperatura media globale di 1,5 °C, pena la totale irreversibilità del fenomeno del surriscaldamento terrestre. Se il mondo continuerà così come sta attualmente facendo - nonostante promesse e accordi - il trend sarà invece opposto, con una crescita delle emissioni del 14% da qui al 2030. Invece di rallentare la decarbonizzazione dell'economia globale, ora è il momento di accelerare la transizione energetica verso un futuro di energia rinnovabile. [...] I combustibili fossili rappresentano un vicolo cieco per il nostro pianeta, per l'umanità e, sì, per le economie. In risposta a questo, l'ONU ha dichiarato l'intenzione di aumentare (e velocizzare) gli investimenti per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, supportando progetti per la protezione delle comunità vulnerabili in tutto il mondo come previsto (in parte) dal COP26 di Glasgow. "Ritardo significa morte", ha ammesso Guterres.

Il problema più urgente riguarda il verificarsi di "impatti a cascata", che secondo l'ONU sono "sempre più difficili da gestire": gli estremi meteorologici si stanno verificando sempre più spesso e in modo simultaneo - dalla siccità alle inondazioni sino alle ondate di calore - mettendo a rischio l'intero ecosistema ed alterando gli equilibri - si vedano a tal proposito le recenti misurazioni effettuate in Groenlandia, in Antartide e sull'Everest.

UN PIANO AMBIZIOSO

Solo con l'attuazione di un piano davvero ambizioso si potranno proteggere persone, animali, biodiversità e infrastrutture. É urgente la creazione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che, contestualmente, preveda il contenimento delle emissioni di gas serra. E questo dovrà anche ridurre il gap tra popolazioni ad alto e basso reddito. Per queste ultime, infatti, il divario tra le azioni intraprese e ciò che serve per fronteggiare i rischi ambientali sta crescendo sempre di più. Questo rapporto riconosce l'interdipendenza tra clima, biodiversità e persone e integra le scienze naturali, sociali ed economiche in modo più marcato rispetto alle precedenti valutazioni dell'IPCC - Hoesung Lee, Presidente IPCC L'uso insostenibile delle risorse naturali, i processi di urbanizzazione, le diseguaglianze sociali e i danni causati da eventi estremi non fanno che intensificare il fenomeno. L'unica via per evitare il peggio è che "la natura faccia il suo corso", proteggendola e rafforzandola. Anzi, potrebbe essere proprio la natura a fornirci gli strumenti adatti per invertire la rotta, ad esempio con le sue capacità di assorbimento del carbonio. Purché questa resti superiore rispetto a quanto l'uomo immette nella natura stessa. E questo vale anche per le città, dove vive metà della popolazione mondiale.