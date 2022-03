Gravità artificiale, vele solari e robot nei progetti NIAC della NASA. Ecco le proposte

Sono emersi i primi dettagli su alcuni tra i progetti sperimentali più interessanti che la NASA sta prendendo in considerazione nell'ambito del progetto NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), che si pone l'obiettivo di finanziare le tecnologie innovative più interessanti e che potrebbero un giorno rivoluzionare i viaggi nello spazio o l'esplorazione di mondi alieni.

Siamo ancora all'inizio e i progetti selezionati per la prima fase di selezione sono 12, ma nel contempo sono stati stanziati altri fondi premi per 5 precedenti progetti che hanno ricevuto la promozione alla seconda fase. Per cominciare gli sviluppi, tutti i progetti coinvolti nella prima selezione riceveranno 175.000 dollari da utilizzare nella fase preliminare della durata di 9 mesi, mentre quelli che sono passati alla fase successiva un ulteriore premio di 600.000 dollari per un periodo di sviluppo della durata di massimo due anni.

Non sono stati condivisi dettagli precisi su tutti i progetti presi in considerazione, ma tra le tecnologie descritte ce ne sono alcune che potenzialmente potrebbero trasformare in realtà ciò che oggi riteniamo impossibile. Tra quelli più verosimili e che potenzialmente potremo vedere in azione entro qualche anno c'è Breeze, un velivolo sperimentale che si propone l'obiettivo di rendere possibile l'esplorazione di pianeti come Venere, le cui condizioni avverse rendono oltremodo complesso l'invio di mezzi sulla superficie. Breeze è stato anche protagonista di una clip di presentazione, che vi proponiamo a seguire.

Ma non è l'unico progetto di grande interesse presente tra i 17 che compongono le fasi uno e due di sviluppo. Tra le proposte c'è anche quella di un veicolo spaziale per equipaggio umano in grado di offrire protezione alle radiazioni solari, come si renderebbe necessario nel caso di un viaggio verso Marte o altri pianeti remoti del sistema solare. Non manca anche un progetto di vela solare in grado di spingere ulteriormente sulla velocità massima teorica di una navicella spaziale e facilitare i viaggi verso zone remote dello spazio.

Ci sono poi alcuni progetti davvero particolari che potrebbero aiutare lo studio degli esopianeti, come quello di John Mather, premio Nobel e astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, che propone un concept di paralume spaziale dalle dimensioni di un campo da calcio da allineare con i telescopi a terra e in grado di bloccare la luce delle stelle più lontane, consentendo così agli astronomi di cercare segni di vita nelle atmosfere di pianeti anche a migliaia di anni luce. E sempre riguardo Venere, Sara Seager del Massachusetts Institute of Technology propone l'invio di una sonda nell'atmosfera del pianeta, con l'obiettivo di catturare un campione di gas e riportarlo sulla Terra per l'analisi e la ricerca di segni di vita.