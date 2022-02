La Russia lascia a terra Soyuz: fine della collaborazione con l'Europa

É inevitabile, le notizie di questi giorni riguardano quasi esclusivamente la questione Russia-Ucraina, e come abbiamo visto anche il settore tecnologico viene fortemente impattato dal drammatico evolvere della situazione. I rapporti tra Mosca e il resto del mondo si stanno via via sgretolando, con le prese di posizione di Stati Uniti ed Europa volte a isolare Putin sia politicamente sia economicamente. La reazione del Cremlino non si è fatta attendere, a dimostrazione di come purtroppo la via diplomatica si stia tragicamente allontanando sempre più, e anche nello spazio il confronto sta diventando decisamente aspro.

A partire dalle minacce del Direttore Generale di Roscosmos - l'equivalente russo della NASA, per intenderci - che pochi giorni fa ha velatamente minacciato l'Occidente tirando in ballo la Stazione Spaziale Internazionale, sino a poco tempo fa simbolo della cooperazione tra USA, Europa, Canada, Giappone e Russia stessa e ora diventato strumento strategico di intimidazione. Inevitabile dunque anche lo stop alla cooperazione tra Roscosmos ed Unione Europea per i programmi spaziali congiunti, che porta ora alla interruzione dei lavori e delle missioni che prevedono l'impiego della sonda spaziale Soyuz.

Così si legge nel tweet pubblicato dall'agenzia spaziale russa: