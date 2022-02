Fast Radio Burst, questo segnale radio dallo spazio ha confuso gli astronomi

Eppure negli ultimi 15 anni sono stati identificati centinaia di Fast Radio Burst che per la maggior parte sono risultati unici, tuttavia alcuni di essi hanno mostrato una ripetitività, che per fortuna ci ha permesso di identificarne l'origine, o perlomeno la direzione d'arrivo. Abbiamo così capito che in circa 20 casi analizzati, loro origine coincide con le magnetar, ossia stelle di neutroni caratterizzate da un potente campo magnetico, le cui emissioni possono arrivare anche da noi sotto forma di radiofrequenze.

Sin dalla loro scoperta i Fast Radio Burst continuano a confondere gli astronomi , e proprio quando pensiamo di iniziare a capirci qualcosa vengono scoperte fonti "anomale", che ci costringono a rivedere quanto appreso finora. I FRB altro non sono che segnali radio transitori sui quali si è molto speculato, e come spesso capita, a fianco di teorie scientifiche sull'origine naturale ci sono state interpretazioni legate alla loro possibile artificialità che tutt'ora sono oggetto di discussione.

A quel che ne sappiamo, le magnetar non dovrebbero esistere all'interno di vecchi ammassi stellari come quello della galassia di cui sopra, pertanto si sta cercando di capire meglio il significato di questi dati. Se l'origine fosse ancora una volta una magnetar, allora dovremmo rivedere le nostre conoscenze riguarda la formazione di questi corpi celesti, oppure potremmo trovarci di fronte a un fenomeno unico e insolito.

QUAL È LA SUA ORIGINE

Franz Kirsten della Chalmers University of Technology, uno degli autori dello studio pubblicato su Nature, ritiene che "FRB 20200120E abbia origine da una stella di neutroni altamente magnetizzata formata dal collasso indotto dall'accrescimento di una nana bianca o dalla fusione di stelle compatte in un sistema binario". Se la teoria si dimostrasse corretta, ci troveremmo di fronte al primo caso di stella nana bianca che, dopo aver inglobato una stella compagna, o solamente inghiottito enormi quantità di gas da una stella, sarebbe collassata in una magnetar.

Al momento non ci sono certezze ma solamente teorie, e ancora una volta lo spazio profondo ci insegna che la nostra comprensione dell'universo è solamente parziale. La particolarità di FRB 20200120E sarà ovviamente oggetto di altri studi e non mancheranno nuove teorie sulla sua origine, ma ne riparleremo non appena saranno condivise nuove teorie. Chi avesse piacere di consultare la ricerca completa, pubblicata lo scorso 23 febbraio sulla rivista Nature, potrà trovarla in FONTE.