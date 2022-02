Tutankhamon, i raggi X confermano che la lama del suo pugnale viene dallo spazio

LA LAMA TRATTA DA UN METEORITE

Gli scienziati, analizzando attentamente il pugnale, hanno avanzato nel 2013 l'ipotesi che il ferro impiegato arrivasse dallo spazio , e cioè fosse stato ottenuto a partire da un meteorite . Nel 2016 la lama è stata sottoposta alla spettroscopia di fluorescenza a raggi X per analizzarne la composizione, e i risultati hanno confermato la teoria del "pugnale extraterrestre": la lama risulta infatti essere composta principalmente di ferro, con l'11% di nichel e lo 0,6% di cobalto, ovvero una composizione sovrapponibile a quella dei meteoriti ferrosi. Il contenuto di nichel nei manufatti realizzati con ferro terrestre, infatti, non supera mai il 4%.

IL MISTERO DEL PUGNALE

Oggi un altro studio approfondisce ulteriormente la questione, esaminando le possibilità legate al tipo di meteorite che ha fornito il materiale e alle modalità con cui è stato realizzato il pugnale (senza scomodare gli alieni, come Elon Musk qualche tempo fa ha fatto per le piramidi). Non esistono, infatti, prove archeologiche della fusione del ferro in Egitto precedenti al VI secolo a.C., e il primo esempio noto dell'uso del ferro metallico risale al 3400 a.C. circa, prima dunque dell'unificazione e dell'era dei faraoni, che inizia attorno al 3.000 a.C.

L'equipe del Chiba Institute of Technology in Giappone, in collaborazione col Grand Egyptian Museum, ha lavorato proprio per gettare luce su queste zone d'ombra residuali. Le loro analisi hanno confermato una volta di più l'origine meteoritica del ferro, dal momento che il materiale sulla lama ha mostrato una struttura a tratteggio incrociato (nota come "modello Widmanstätten") che è tipica di un ottaedrite, e cioè il più grande gruppo di meteoriti di ferro.