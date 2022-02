L'asteroide che spazzò via i dinosauri colpì durante la primavera

È questo il risultato di un interessante studio pubblicato sulla testata Nature (in FONTE) a opera di una dottoranda svedese che lavora presso l'Università di Uppsala. Dunque se tutto trovasse conferma, gli ultimi momenti di vita dei dinosauri potrebbero essere stati vissuti in una fase particolarmente mite dell'anno. Non solo, una precedente ricerca svelò che l'angolazione con la quale questo corpo roccioso colpì la Terra non poteva essere peggiore di così. L'infausta collisione, avvenuta a quanto pare al largo della penisola messicana dello Yucatan, nell'emisfero settentrionale, sarebbe avvenuta in un momento particolarmente delicato del ciclo biologico di molte delle specie che popolavano il nostro pianeta 66 milioni di anni fa. Questo è il quadro che emerge dagli studi iniziati dalla dottoressa Melanie Ring, nel sito di Tanis, situato nel Nord Dakota.

Ma l'aspetto più interessante della questione stagionale non è il dato in sé ma il come ci si é a arrivati. E tutto risulta ancora più strano se pensiamo che il presunto sito dell'impatto del meteorite si trova a oltre 3.000 km di distanza: come si è giunti a questa conclusione? Nel sito di Tanis sono stati trovati i resti fossili di pesci spatola e storioni, esemplari lunghi fino a 1 metro che conservano alcune informazioni di grande rilevanza scientifica. Sappiamo che la morte degli esemplari presenti nella zona è avvenuta in modo drammatico e repentino, poiché sono rimasti sepolti da un'enorme massa di sedimenti spostati dall'onda derivata dall'impatto oceanico dell'asteroide. Si trattò di un evento difficile anche solo da immaginare se pensiamo che, al contrario di uno tsunami, è avvenuto in pochissimi secondi e su scala decisamente più ampia.

COME SI È SCOPERTA LA STAGIONE D'IMPATTO

Sebbene in altre aree del pianeta non tutte le forme di vita sono morte in tempi rapidi, nel caso del pesce spatola di cui sopra il decesso potrebbe essere avvenuto entro 1 ora al massimo dall'arrivo del meteorite, e questo lo si è capito perché nelle branchie degli esemplari analizzati sono stati trovati piccoli frammenti di roccia fusa cristallizzata in modo simile a quanto fa il vetro ad altissime temperature. Questi piccoli corpi rocciosi sarebbero il risultato dell'impatto e registrano al pari di una scatola nera, un preciso momento della storia del pianeta Terra, probabilmente uno dei più catastrofici per l'ecosistema. E non è tutto, infatti, i pesci sono stati trovati appena sotto uno strato di roccia noto dagli studiosi come "Anomalia dell'iridio", poiché particolarmente ricco di questo elemento e già riscontrato in altre aree della Terra. Si tratta della prova più consistente dell'impatto da asteroide, avvenuto 66 milioni di anni fa, la cui prime osservazioni risalgono a oltre 30 anni fa. Ma come si è stabilita con precisione la stagione dell'anno nel momento dell'impatto? Grazie all'analisi degli scheletri fossili. Analizzando i resti delle ossa e grazie anche alla firme chimiche di alcuni isotopi del carbonio in essi contenuti, si è scoperto che in quel momento il plancton era quasi nel picco della sua disponibilità e ciò stava influenzando la crescita annuale del pesce. La massima disponibilità sarebbe arrivata di lì a pochi mesi, con lo sbocciare dell'estate.

I risultano sembrano compatibili con quelli di altri studi realizzati in precedenza, di cui uno risalente allo scorso anno, e uno del 1991 che indicava giugno come mese più probabile (disponibile nel VIA). Serviranno ulteriori conferme per stabilire con certezza il periodo d'impatto, tuttavia si può quasi escludere che la fine dei dinosauri e di altre specie terrestri sia avvenuta nella stagione più fredda. Il sito di Tanis è uno dei più interessanti per studi di questo genere, poiché offre una spaccato piuttosto preciso di cosa stava accadendo pochi minuti prima dell'evento catastrofico. Grazie a questa ricerca si aggiunge un ulteriore tassello ad una storia tutta da costruire, ma che si sta rivelando particolarmente interessante.