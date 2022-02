Fossile di pterodattilo ritrovato in Scozia: 170 milioni di anni e non sentirli

Da lì è iniziata la corsa contro il tempo: prima che la marea si rialzasse, infatti, il gruppo di studiosi ha dovuto accelerare le operazioni per il recupero del fossile. Con l'ausilio di seghe a punta di diamante il lavoro è stato completato in tempo.

UN FOSSILE PERFETTAMENTE CONSERVATO

"Una scoperta eccezionale", la definisce la dottoranda Natalia Jagielska che si occuperà in prima persona dello studio del pterosauro. "Pterosauri così ben conservati sono estremamente rari e solitamente limitati ad alcune formazioni rocciose in Brasile e Cina. Eppure, un enorme pterosauro incredibilmente conservato è emerso da una piana di marea in Scozia". Ed è davvero da considerarsi una scoperta eccezionale, specie tenendo in considerazione di che animale si tratta: viste le sue dimensioni, il grande uccello preistorico doveva avere un peso relativamente ridotto per poter volare. Soluzione che la natura ha trovato nel rendere cave le sue ossa: leggere, sì, ma anche molto fragili e "inadatte alla conservazione per milioni di anni".

Lo scheletro è miracolosamente intatto, con "i suoi denti aguzzi da strappare i pesci [che] conservano ancora una copertura smaltata lucida come se fosse stato vivo appena poche settimane fa". E ha dimostrato che nel Giurassico gli pterosauri - o pterodattili, come si preferisce dire - erano ben più grandi di quanto si pensasse. 66 milioni di anni fa, nel Cretaceo, quando i dinosauri si estinsero, la specie Quetzalcoatlus del rettile volante aveva raggiunto le dimensioni di un aereo da combattimento, con un'apertura alare di 12 metri.

La Scozia, ed in particolare l'Isola di Skye, è ricca di fossili di questo tipo: gli esperti ritengono si trattasse di una laguna subtropicale dove nascevano e vivevano diverse specie di dinosauri. Anche il vicino Galles è stato recentemente teatro di una scoperta rilevante nella paleontologia, con il ritrovamento di impronte lasciate da un sauropode oltre 200 milioni di anni fa. Così come l'Inghilterra, con l'incredibile esemplare di drago marino che risale al Giurassico. Proprio come Dearc.