Balkanatolia: scoperto un continente dimenticato tra Europa e Asia

40 milioni di anni fa la Terra aveva un aspetto ben diverso da quello attuale: uno studio pubblicato recentemente su Earth-Science Reviews ci permette di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua configurazione. Gli scienziati hanno scoperto addirittura un intero continente che finora era rimasto completamente dimenticato.

Il continente è stato battezzato "Balkanatolia", perché oggi corrisponde molto vagamente all'area dei Balcani e a quella dell'Anatolia, come mostrano le cartine dell'epoca (ricostruite, ovviamente) e quelle attuali condivise dai ricercatori. Emerse grazie a un abbassamento dei livelli dei mari, e creò in buona sostanza un ponte di terra ferma tra l'Asia e l'Europa. Il continente offre una spiegazione molto plausibile di un mistero che perplime gli scienziati da anni, e cioè come fecero i primi mammiferi asiatici a diffondersi in Europa a discapito di quelli nativi.