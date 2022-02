Il passaggio dalla vita alla morte è pieno di ricordi: grande scoperta su cervello umano

Uno studio internazionale pubblicato su Frontiers in Aging Neuroscience ha registrato per la prima volta in assoluto evidenza di attività cerebrale nei momenti antecedenti e successivi il passaggio dalla vita alla morte di un paziente. Risultati simili erano stati riscontrati in precedenza sui topi, mai però su un essere umano.

L'87enne paziente, epilettico, era sottoposto ad elettroencefalografia continua per registrare eventuali convulsioni quando è improvvisamente deceduto per infarto cardiaco. I medici sono stati così in grado di registrare l'attività cerebrale prima e dopo l'avvenuta morte, concentrandosi in modo particolare sui 30 secondi a cavallo del decesso, prima e dopo l'infarto. In quel lasso di tempo è stata misurata una crescente attività delle cosiddette oscillazioni gamma, che entrano in gioco quando il cervello è in fase di elaborazione dei ricordi.

Dopo la soppressione delle risposte emisferiche bilaterali si è osservato un aumento della potenza assoluta nell'attività gamma nelle bande strette e larghe e una diminuzione della potenza theta.

Tutte le potenze sono risultate ridotte - delta, beta, alfa e gamma, meno però per queste ultime che hanno continuato a manifestarsi anche quando il flusso del sangue ha cessato di raggiungere il cervello del paziente.