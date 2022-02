L'orologio atomico non perde un colpo (ed Einstein ancora una volta aveva ragione)

Prendete due orologi atomici, i più precisi orologi esistenti al mondo, e metteteli uno di fianco all'altro. Non serve distanziarli troppo, basta un millimetro. Ebbene, il loro ticchettio sarà diverso. Impossibile percepirlo umanamente, né nell'immediato, ma la cosa è certa: scandiranno il tempo in modo asincrono.

Ciò è dovuto alla cosiddetta dilatazione temporale o, detta in altre parole, alla "teoria della relatività di Einstein": il team di ricercatori del JILA, istituto formato dal National Institute of Standards and Technology e dalla University of Colorado Boulder, è riuscito a misurarla alla scala più piccola mai vista. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature.

L'esperimento ha una duplice valenza:

da una parte apre le porte a nuove interpretazioni della meccanica quantistica, "il manuale per il mondo subatomico":

Il risultato più importante ed entusiasmante è che possiamo potenzialmente collegare la fisica quantistica con la gravità, ad esempio, sondando la fisica complessa quando le particelle sono distribuite in luoghi diversi nello spazio-tempo curvo.

dall'altra aiuta a rendere sempre più precisi gli orologi atomici, addirittura sino a 50 volte rispetto a quelli attualmente esistenti che hanno un margine d'errore di meno di 100 millisecondi in 14 miliardi di anni. Su di loro si basa l'Universal Coordinated Time (UTC) e consentono di ottenere dati fondamentali sui movimenti della Terra - si veda a tal proposito lo studio condotto lo scorso anno sulle variazioni della velocità rotatoria del nostro pianeta.