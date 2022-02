Neuralink sotto accusa: maltratta le scimmie impiegate negli esperimenti

Neuralink viene accusata di maltrattamento degli animali utilizzati nelle sperimentazioni sull' interfaccia cervello-macchina (brain-machine interface, BMI), tramite cui la società di Elon Musk intende sviluppare soluzioni per il controllo di dispositivi elettronici con il pensiero. É l'organizzazione non profit Physicians Committee for Responsible Medicine a puntare il dito su Neuralink e il Davis Primate Center dell'Università della California, presso cui è presente un team di ricercatori che ha ricevuto un finanziamento di 1,4 milioni di dollari da Musk per condurre le sperimentazioni su scimmie macaco.

L'ACCUSA

I documenti rivelano che le scimmie hanno i loro cervelli mutilati in sperimentazioni scadenti e vengono lasciate soffrire e morire. Non è mistero il motivo per cui Elon Musk e l'università vogliano tenere foto e video di questo orribile abuso nascosti dal pubblico.

La ONG - realtà che da tempo lotta contro l'utilizzo di animali per i test scientifici e la ricerca - riporta il caso di 23 scimmie usate per gli esperimenti : gran parte di queste, dice, hanno porzioni di cranio rimosse per poter impiantare elettrodi nel cervello . Gli animali risultano sofferenti, e non sono state garantite adeguate cure ed assistenza veterinaria in punto di morte, se non con una sostanza denominata Bioglue che distrugge parti del cervello.

L'accusa è stata depositata presso lo USDA - Department of Agriculture degli Stati Uniti, e fa riferimento alla violazione dell'Animal Welfare Act che tutela la salute degli animali impiegati negli esperimenti scientifici. Nella documentazione viene chiesta la pubblicazione di video e foto degli animali, mai avvenuta in quanto l'Università della California ritiene siano di proprietà della società privata Neuralink e dunque non di dominio pubblico.

LA DIFESA

Le sperimentazioni vengono condotte prevalentemente su animali già morti (sottoposti a eutanasia prima dell'intervento chirurgico a fini di ricerca in quanto già malati) o su esemplari ritenuti sufficientemente sani per essere sottoposti ad anestesia ma che presentano patologie e vengono sottoposti ad eutanasia subito dopo l'intervento chirurgico (c.d. procedure terminali). In questo modo vengono utilizzate scimmie macaco non più in vita o malate/mutilate (un esempio sono le scimmie che hanno perso le dita a seguito di scontri con altre scimmie).

Tutto viene svolto nel rispetto delle regole dell'Institutional Animal Care and Use Committee e delle leggi federali, inclusa la fase di supporto medico e post-chirurgico. Per questo motivo è stato inizialmente deciso di affidarsi ad una struttura esterna come quella dell'Università della California, con know-how e strutture adeguate alle necessità della ricerca. La struttura interna di Neuralink è stata completata di recente, e parte degli animali è stata trasferita: tra questi c'è anche Pager, la scimmia diventata famosa per essere stata ripresa in video mentre giocava a Pong con la mente.

Il video di Pager che gioca a Pong

Ora, dentro la nuova struttura, sono state realizzate aree dedicate completamente agli animali. Contestualmente sono state sviluppate norme aziendali sulla difesa del benessere degli animali stessi, in modo particolare sulla cura, la dieta e le condizioni di vita di ciascuno di essi. Mai è stata ricevuta una denuncia da parte degli enti di controllo preposti, dice Neuralink.

Grazie al lavoro preliminare presso UC Davis, abbiamo identificato un processo per impiantare completamente il nostro dispositivo sotto la pelle, rendendo il dispositivo totalmente wireless. Questo permette agli animali di svolgere i loro compiti di ricerca sia nel loro ambiente domestico sia in grandi recinti di plexiglass dove possono arrampicarsi liberamente su un ramo per interagire con la console di gioco, come dimostrato da Pager nel video Monkey MindPong.

Neuralink è poi convinta che siano le scimmie stesse a "decidere" se partecipare o meno alle sperimentazioni, un po' come accade agli esseri umani che si offrono autonomamente per test medici. Ci sono scimmie che preferiscono restare sull'amaca o nuotare nell'acqua senza mai fare i giochi richiesti nei test: a queste viene data la possibilità di andare in pensione e di uscire dalla sperimentazione. Tutte le altre - quelle attive nelle varie prove a cui vengono sottoposte - evidentemente partecipano perché vogliono.

Ma ne siamo davvero sicuri?