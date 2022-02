Virgin Galactic, pronti a volare nello spazio? Biglietti in vendita da domani

E' finalmente arrivato il momento che molti benestanti e appassionati di viaggi spaziali attendevano! Virgin Galactic sta per aprire la vendita dei biglietti per volare a bordo della sua navicella VSS alla volta della linea di Karman (o quasi...) e provare la microgravità per qualche minuto.

Da domani 16 febbraio sarà possibile prenotare un posto a sedere e come è noto, il prezzo non sarà propriamente alla portata di tutti. Il prezzo totale sarà di 450.000 dollari (395.000 euro al cambio attuale), ma sarà necessario lasciare un deposito di 150.000 dollari come anticipo per poi pagare i restanti 300.000 dollari, prima del volo ovviamente. Sul sito web dell'azienda è già possibile pre-registrarsi per essere contattati, tuttavia virgin fa sapere che dall'acquisto al volo vero e proprio potrebbe passare del tempo, e al momento non è dato sapere quanto.

Virgin lavora da anni alla sua soluzione di turismo spaziale suborbitale, ma è saltata all'onore delle cronache lo scorso anno quando ha inviato il primo equipaggio a quasi 90 km di altezza, compreso il fondatore dell'azienda, Richard Branson.