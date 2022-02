SpaceX, il miliardario Isaacman finanzierà le nuove missioni Polaris

Jared Isaacman tornerà a volare con SpaceX e a finanziare alcune delle sue future missioni spaziali. Il nome del miliardario, CEO di Shift4 Payments, è associato a quello della società aerospaziale di Elon Musk sin da quando lo scorso anno è entrato a far parte dell'equipaggio della Inspiraton4 , la missione dei record , tra cui quello di essere stata la prima a portare nell'orbita bassa terrestre, per più giorni, un equipaggio civile. Non solo, Isaacman è passato agli onori della cronaca anche per aver acquistato e donato gli altri tre posti disponibili. Ora sembra che voglia fare lo stesso con la nuova serie di missioni Polaris di SpaceX, che partono da una premessa ambiziosa: trasportare civili ancora più in là nello spazio profondo .

POLARIS DAWN: VERSO LO SPAZIO PROFONDO

I dettagli della prima missione, Polaris Dawn, sono già abbastanza ben definiti : un razzo Falcon 9 lancerà la capsula Crew Dragon dal Kennedy Space Center (Florida) cercando di stabilire un nuovo record di altitudine - si ricorda che Inspiration 4 ha toccato quota 585 chilometri e che la ISS dista 408 chilometri dalla Terra. L'equipaggio resterà in orbita per 5 giorni (2 in più rispetto alla missione Inspiration 4) e si dedicherà a molteplici attività, comprese una passeggiata nello Spazio, il test delle comunicazioni laser dei satelliti Starlink e lo studio delle conseguenze sul corpo umano devi voli spaziali.

Isaacman ha acquistato i quattro posti disponibili, uno per sé e gli altri tre donati a due dipendenti di SpaceX, Sarah Gillis e Anna Menon, e a Scott "Kidd" Poteet, ex pilota dell'Air Force e direttore di Inspiration 4. Anche Polaris Dawn servirà per raccogliere fondi per il St.Jude Hospital, con un obiettivo fissato pari a 240 milioni di dollari (la precedente missione ha consentito di donarne 50 milioni). Oltre alla generosità di Isaacman fanno notizia anche alcune sue dichiarazioni rilasciate al Today Show, che svelano propositi molto ambiziosi sulla missione Polaris Dawn: il volo andrà più in profondità nello Spazio di quanto l'uomo non sia andato dall'ultima volta che ha camminato sulla Luna.

La missione Polaris Dawn, in cui Isaacman tornerà ad assumere il comando, prenderà il via non prima del quarto trimestre 2022. Ma non è che l'inizio...