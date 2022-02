Luna, ma quale Falcon 9: ecco cosa si schianterà il 4 marzo

A schiantarsi sulla Luna il 4 marzo alle 13:25 ora italiana non sarà il secondo stadio del Falcon 9 fuori controllo dal 2015 , ma il booster utilizzato per la missione lunare Chang'e 5-T1 : di fatto, l'evento è stato previsto correttamente, l'errore (di valutazione) riguarda esclusivamente l'origine del pezzo destinato a frantumarsi sul suolo del nostro satellite naturale.

L'ERRORE

CHANG'E 5

"Con il senno di poi, avrei dovuto notare alcune strane cose sull'orbita di WE9013A": a partire dall'orbita, sino al perigeo. Certo è che identificare detriti spaziali non è affatto semplice, figuriamoci stimarne ed interpretarne le traiettorie. Ad esempio i movimenti possono essere influenzati dalla fuoriuscita di carburante, impedendo una corretta interpretazione dell'orbita seguita. Gray si è allora messo a studiare tutte le missioni partite "non molto prima di marzo 2015, in un'orbita alta oltre la Luna". E visto che "pochi oggetti vanno così in alto", tra i possibili candidati è rimasta in gara solo Chang'e 5.

Altri astronomi hanno confermato che dovrebbe davvero trattarsi del booster cinese, lo stesso BIll Gray ammette che si tratta di una "prova circostanziale, ma piuttosto convincente". L'appuntamento resta sempre lo stesso: 4 marzo alle 13:25. Inutile, però, mettersi col naso all'insù, perché lo schianto avverrà sul lato nascosto della Luna.

In apertura l'immagine di copertina di "A trip to the Moon", film muto del 1902 diretto da Georges Méliès.