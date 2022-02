NASA, le prime immagini del telescopio James Webb: una stella e un selfie spaziale

Non sono passati neppure due mesi da Natale: e mentre noi siamo riusciti giusto a smaltire il cenone, il telescopio James Webb lanciato dalla NASA proprio lo scorso 25 dicembre nella stessa finestra temporale ha già percorso 1,5 milioni di chilometri divergendo dalla Terra. La sua missione è quella di muoversi nello spazio per indagare indietro nel tempo, verso i primi momenti dell'universo. Prima di mettersi davvero al lavoro, però, occorre ancora ultimare delle procedure, e verificare che tutto funzioni come previsto. Al momento il telescopio Webb, come specificato dalla NASA, sta per completare la prima fase del processo durato mesi di allineamento dello specchio primario dell'osservatorio utilizzando lo strumento Near Infrared Camera (NIRCam).

LA SUA PRIMA STELLA

Lo specchio principale è costituito da 18 segmenti esagonali placcati in oro, e tutti dovranno lavorare in maniera sinergica per produrre i risultati previsti. E quindi occorreva anzitutto assicurarsi che la NIRCam fosse in grado di raccogliere e individuare la luce proveniente dalle sorgenti stellari in ciascuno dei suoi segmenti. È questa la storia della prima immagine prodotta dal telescopio James Webb e condivisa dalla NASA, un mosaico che mostra la stessa stella 18 volte (la HD 84406 ubicata nella costellazione dell'Orsa Maggiore), e prova così che la strumentazione funzione come previsto.

Questa foto plurale dello stesso soggetto ha un aspetto sicuramente caotico, con la stella che sembra comparire in punti casuali: gli specchi infatti al momento non sono ancora allineati. Nel corso del prossimo mese, il team che gestisce il telescopio regolerà in maniera graduale i segmenti dello specchio fino a quando il disordine di queste 18 stelle differenti non convergerà in una stella soltanto. E a proposito di specchi. Perso tra la stelle, anche il telescopio James Webb è in fondo una star. E c'è infatti una seconda immagine condivisa dalla NASA: un selfie che ritrae lo specchio primario catturato da una lente speciale posta all'interno della NIRCam.

VIDEO