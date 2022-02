Astra: nuovo lancio del razzo, altro fallimento

É durato tre minuti il volo di Astra partito da Cape Canaveral per conto della NASA: dopo la corretta separazione dei due stage principali, problemi tecnici hanno impedito al razzo di raggiungere l'orbita andando fuori controllo. Era, questo, un appuntamento importante per la piccola società spaziale, poiché si trattava del primo lancio di un carico utile per l'agenzia spaziale americana.

La missione ELaNa41 (Educational Launch of Nanosatellites 41) della NASA prevedeva la messa in orbita di quattro satelliti CubeSat: "Sono profondamente dispiaciuto che non siamo stati in grado di consegnare i payload dei nostri clienti", ha affermato il CEO di Astra Chris Kemp. "Con il team stiamo esaminando i dati e forniremo maggiori informazioni il prima possibile".