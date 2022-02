Starship è già nel futuro: Elon Musk mostra l'enorme razzo che ci porterà nello spazio

Starship è pronto a portare l'uomo sulla Luna e su Marte, e ad aprire nuovi orizzonti nell'esplorazione spaziale dei prossimi decenni. Affermazione, questa, forse un po' troppo ottimistica, ma gli aggiornamenti che Elon Musk ha fornito sul progetto nel corso dell'atteso evento dedicato al veicolo di lancio fanno ben sperare per l'immediato futuro. Tanto che non è affatto da escludere che il primo test orbitale possa avvenire in tempi stretti, entro la fine dell'anno: tutto dipenderà da quando arriverà il via libera da parte della FAA sulla valutazione ambientale. Le novità che riguardano il razzo sono davvero corpose, e Musk è entrato nel merito per la prima volta non solo dei dettagli tecnici, ma anche delle diverse fasi di volo dell'enorme veicolo, dal lancio al ritorno sulla Terra, nonché dei costi da sostenere per ciascuna singola missione nello spazio. Partendo però da una domanda fondamentale: "Perché stiamo facendo tutto questo?"

PERCHÉ

La risposta è apparentemente semplice: "Penso che questa sia una cosa incredibilmente importante per il futuro della vita stessa". Le parole di Musk sono chiare: "É essenziale che nel lungo periodo diventiamo una specie multi-planetaria", e aggiunge che in futuro si dovrà guardare ancora più lontano, oltre il sistema solare. "Dobbiamo portare la vita con noi". Questo nonostante ci siano problemi ben più urgenti da risolvere sul nostro pianeta - e qui il riferimento va alla polemica con l'ONU, che lo scorso anno ha bacchettato i multimiliardari terrestri accusandoli di essere più attenti alle questioni spaziali che alla fame nel mondo. "Concordo pienamente sul fatto che la maggior parte delle risorse debba essere dedicata alla soluzione dei problemi sulla Terra. Più del 99% delle nostre risorse dovrebbero essere dedicate a questo".

RAPIDITÀ E FREQUENZA DEI VOLI

Starship non sarà un unico razzo che sarà utilizzato sporadicamente. Nient'affatto: la sua progettazione - e quella della base di lancio - prevede che possa essere riutilizzato immediatamente, un po' come accade agli aerei: atterrano, vengono riforniti e ripartono immediatamente. Lo stesso accadrà per Starship. Dunque la frequenza attesa dei voli sarà di uno ogni tre giorni. É un obiettivo incredibilmente ambizioso, che prevede la costruzione di più navicelle e booster. I secondi saranno però meno dei primi, perché saranno in grado di ritornare sulla Terra in appena 6 minuti (2 per salire, 4 per scendere). E addirittura il fine ultimo sarebbe quello di arrivare a 3 decolli ogni giorno: "solo così si potrà costruire una colonia su Marte", dice Musk.

STARSHIP

La navicella spaziale sarà dotata del più grande scudo termico mai realizzato: è già stato costruito, ed è in grado di "resistere al calore estremo". Tutto sarà mastodontico, con il Super Heavy che sarà capace di fornire una spinta doppia rispetto a quella di Saturn V, il razzo più grande della storia. Ogni record sarà stracciato, con il booster che arriverà ad un'altezza di 69 metri e ad un diametro di 9 metri. Attualmente sono 29 i motori Raptor, che potrebbero tuttavia diventare presto 33 per dare ulteriore spinta. La seconda versione è un progetto completamente nuovo rispetto alla prima, ha una struttura più semplice ed ha un costo decisamente inferiore. La sua capacità di spinta è di 230 tonnellate, anche se Musk auspica si possa arrivare a 250. SpaceX riuscirà a costruirne fino a 7 a partire dal prossimo mese.

COSTI

Nei prossimi due o tre anni il costo per ogni lancio potrebbe ridursi a circa 10 milioni di dollari, cifra nettamente inferiore rispetto ai 60 milioni di dollari necessari per veder volare nello spazio un Falcon 9 ai giorni nostri. E sono proprio le economie di scala l'elemento su cui Musk intende puntare: più voli al giorno - più fantascienza che realtà, ma l'obiettivo per il momento è questo - consentirebbero di ridurre il costo unitario. La volontà di Elon Musk è quella di far partire le missioni lunari e marziane da Boca Chica, in Texas.