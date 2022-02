Nemmeno la tempesta ferma Ingenuity! Primo volo marziano del 2022 completato

Secondo le previsioni dell'agenzia spaziale statunitense, Ingenuity sarebbe dovuto durare qualche mese e non superare la congiunzione solare di settembre, eppure a conti fatti oggi siamo ancora qui a parlarne poiché un nuovo volo è stato di recente portato a termine. In molti cominciavano a pensare al peggio, visto che il volo precedente, il numero 18, risale al 15 dicembre 2021, ma a quanto pare non c'è stato nessun problema tecnico alle spalle di questo ritardo, ma solamente un atteggiamento conservativo da parte della NASA, che come vedremo a breve ha avuto il suo perché.

INGENUITY VOLA PER 100 SECONDI

UNA TEMPESTA DI SABBIA INASPETTATA

Il volo era in origine stato fissato al 5 gennaio, ma a quanto pare il primo gennaio una grande tempesta di polvere si è abbattuta nelle immediate vicinanze del cratere Jezero, pertanto il team di controllo del Marshelicopter ha pensato che sarebbe stato più saggio aspettare la fine della perturbazione.

Volendo sdrammatizzare l'evento, potremmo dire che si tratta del primo mezzo volante a subire un ritardo per maltempo su un pianeta che non è la Terra!

Scherzi a parte, è noto che Ingenuity è alimentato da un piccolo pannello solare e la sua riserva energetica è strettamente connessa al suo corretto funzionamento. Una capacità ridotta di ricarica, come quella causata da un indebolimento della luce solare in seguito alla tempesta, non è cosa buona. Ma non è tutto, la polvere in sospensione è in grado di assorbire la radiazione solare e riscaldare l'atmosfera circostante, un evento in grado di renderla ancora più sottile. Sappiamo che anche questo è un problema, poiché una minor densità atmosferica (che già su Marte è 100 volte inferiore a quella terrestre) diminuisce la capacità di volo.

Da qui la decisione di rimandare il volo 19 e seguire l'andamento della tempesta con il MRO (Mars Reconaissance Orbiter), ossia il satellite che fornisce immagini ad alta risoluzione della superficie marziana e e che fa da ponte alle comunicazioni tra i mezzi NASA su Marte e la Terra. C'è da dire che l'atteggiamento conservativo ha avuto il suo perché, se pensiamo che in seguito alla tempesta c'è stato un abbassamento della densità atmosferica del 7% nel momento peggiore, e questo avrebbe potuto causare grossi problemi alle capacità di volo di Ingenuity. Anche la luce solare raccolta dal pannello ne ha risentito, la NASA ha misurato un calo del 18% rispetto ai valori normali con cielo sereno. Ecco perché si è deciso di attendere fino a febbraio, poiché la polvere ci ha messo un po' per depositarsi nuovamente, rendendo l'atmosfera pulita.