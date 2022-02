Cianuro letale ma... fertile: l'incredibile ipotesi sulla nascita della vita

In quantità mediamente elevate il cianuro è in grado di impedire alle cellule di assorbire ossigeno, conducendole rapidamente alla morte. È un veleno letale per il corpo umano, non lo scopriamo certo adesso. Ma quattro miliardi di anni fa potrebbe aver avuto un ruolo di primo piano nella genesi della vita sulla Terra. Sembra una fantasticheria da due spicci, e invece è l'epilogo di una ricerca scientifica meritevole di spazio sulla prestigiosa rivista Nature. Se il cianuro fosse stato disponibile in quantità adeguate nella Terra di quattro miliardi di anni fa, e non sarà semplice dimostrarlo, allora l'ipotesi sarebbe una "quasi certezza" e il temibile cianuro il buon "papà" che ha innescato la vita. Il team dello Scripps Research Institute della California guidato dal professore di chimica Ramanarayan Krishnamurthy, principale autore dello studio, ha messo il cianuro insieme alle molecole che la scienza da anni ritiene fossero nel pentolino della vita.

Sorpresa: il mix, in condizioni non troppo difficili e con un numero di passaggi relativamente contenuto, ha sintetizzato gli elementi base della vita. "Il risultato è stato raggiunto in maniera tanto semplice da spaventarci, e da indurci a far ricontrollare il tutto da tre o quattro persone diverse per assicurarci che fosse tutto a posto". Sì perché finora l'ipotesi principale sulla genesi della vita non contemplava, ovviamente, il cianuro ma alcune tipologie dei metalli.

CIANURO COME 'PAPÀ' DELLA VITA

Finora alcuni scienziati hanno ritenuto che ad innescare tutto sia stato il ciclo r-TCA detto anche ciclo inverso dell’acido tricarbossilico, cioè una serie di reazioni chimiche realizzate da alcune tipologie di batteri che, metabolizzando l’anidride carbonica dissolta nell’acqua, generano dei composti chimici e delle molecole elementari che hanno poi condotto alla vita. Il punto è che le condizioni presenti sulla Terra miliardi di anni fa non erano ideali per l'innesco del ciclo r-TCA, se non tirando in ballo alcuni metalli. In questa ipotesi però, per mandare tutto a regime, sarebbe stata necessaria anche un'estrema quantità di calore che, ha ribadito Krishnamurthy, è improbabile che fosse disponibile sulla Terra. Per cui il ciclo r-TCA potrebbe non essere la risposta alle domande dell'uomo, almeno non coi metalli.

Il team di chimici ha condotto il "solito" esperimento ma con il cianuro al posto dei metalli. E sorprendentemente il mix ha generato una serie di reazioni del tutto simili a quelle del ciclo r-TCA con i metalli, ma in un minor numero di passaggi e in condizioni di gran lunga meno estreme, quasi a temperatura ambiente e con un pH coerente con quello di una Terra più giovane di alcuni miliardi di anni. In altre parole il cianuro avrebbe semplificato la formazione delle prime forme di vita. Il principale ostacolo della narrazione, da approfondire per ottenere dei progressi, riguarda la ricerca di prove sulla presenza del cianuro nel pianeta dell'epoca:

Riteniamo che il cianuro fosse presente nella Terra primordiale - ha detto Krishnamurthy - nonostante al momento non ci siano prove certe a causa del fatto che è una molecola reattiva, che quindi può essere consumata facilmente [senza lasciar tracce].

LE DIFFICOLTÀ NELLA RICOSTRUZIONE DELLA VITA

Interessante l'analogia con cui Krishnamurthy spiega le difficoltà incontrate dalla scienza attuale nel ricostruire ciò che è avvenuto miliardi di anni fa. Se un operaio - dice - abituato a costruire dei piccoli edifici con dei mattoni e tecniche e componenti semplici finisse per osservare per la prima volta i grattacieli di New York, avrebbe grandissime difficoltà a capire la genesi di torri tanto imponenti.

La biologia è come un edificio enorme e affascinante di cui sconosciamo il metodo di costruzione e le condizioni che hanno permesso ai progettisti di realizzarlo.

E la relativa ignoranza in cui versiamo non ci consente di escludere che in qualche altra zona della galassia ci siano degli esseri viventi. Anzi.

