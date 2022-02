Il ghiaccio della Groenlandia si scioglie rapidamente: effetti devastanti

La Groenlandia , alla pari dei grandi ghiacciai sul tetto dell'Everest , è un preziosissimo indicatore dei cambiamenti climatici . Soprattutto gli estremi - ai Poli così come le montagne più alte del pianeta - risentono più di ogni altra parte del mondo del surriscaldamento terrestre, e purtroppo la situazione registrata da quattro istituti di ricerca del governo danese non appare per nulla promettente.

I dati utilizzati dal team di ricercatori sono quelli forniti da GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, progetto di NASA e DLR (Germania) in sinergia con ESA che ha utilizzato due satelliti - GRACE A e B - lanciati nel 2002 e le cui attività sono terminate nel 2017. Nel 2018 è stata lanciata la missione GRACE Follow-On con le medesime finalità, ovvero mappare il campo gravitazionale della Terra in modo estremamente accurato e rilevare i movimenti dell'acqua sul pianeta: le informazioni sono state utilizzate per analizzare le fluttuazioni della gravità in specifici punti sulla Terra, determinando in questo modo (anche) le variazioni delle masse di ghiaccio della Groenlandia.