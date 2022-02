Terra, il nucleo si raffredda più in fretta del previsto: "presto" diventerà come Marte?

Il nucleo della Terra si starebbe raffreddando più velocemente del previsto e questo potrebbe portarla a diventare tettonicamente inattiva, come Mercurio e Marte, prima di quanto si pensasse. È questo il risultato dello studio che fa capo al professor Motohiko Murakami del Politecnico federale svizzero di Zurigo e a un gruppo di ricercatori del Carnegie Institution for Science, che si sono concentrati sull'analisi della temperatura della bridgmanite, un minerale che si trova al confine tra le rocce viscose del mantello e il nucleo esterno della Terra. Ammesso che poi sia davvero questa la sua natura, visto che un altro studio aveva recentemente messo in dubbio che il nucleo del nostro pianeta fosse solido.

Tornando alla notizia odierna comunque, anche in questo caso il tema è dibattuto: non tutti i pareri sono unanimi nell'accogliere tali conclusioni, visto che lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Earth and Planetary Science Letters, ha sollevato qualche perplessità nella comunità degli studiosi.