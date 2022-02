Elon Musk, settimana prossima saranno annunciate novità per Starship

Tanti test, ma ancora nessun volo orbitale per il quale la compagnia, nonostante le previsioni iniziali , è attualmente ancora in attesa dell'approvazione da parte della Federal Aviation Administration. Quello che sappiamo con certezza e che non avverrà nei primi due mesi del 2022 . La FAA ha infatti rinviato al 28 febbraio 2022 il responso sull'analisi ambientale, passo indispensabile per ottenere la licenza di lancio necessaria all'avvio del test orbitale.

Starship, ricordiamo, è alto 50 metri (con un diametro di 9) ed è sufficientemente grande per trasportare 100 tonnellate di materiale e fino a 100 persone. SpaceX sta sviluppando Starship presso Starbase, la sua struttura di Boca Chica , in Texas, dove ha già effettuato diversi voli di prova al alta quota, conclusi con successo , e ha superato vari test, da quello criogenico a quello dei pre-bruciatori, sino a quello del motore Raptor Vacuum.

Nel frattempo è emersa la volontà di modificare il modello di Starship attuale per dotarlo di 3 ulteriori unità Raptor . Al momento, ancora non è ancora chiaro se SpaceX voglia creare o meno due flotte distinte ma quel che emerge è che il progetto di potenziamento dell'astronave era stato preventivato da diversi mesi.

Thursday next week at 8pm Texas time

La nuova versione di Starship, comunque, monterà ben 9 motori Raptor al posto dei 6 previsti dal modello finora testato. Di queste, 3 pensate per funzionare a livello del mare e 6 di tipo vacuum, ossia in grado di generare spinta anche in assenza di atmosfera. Starship potrebbe arrivare così a sfiorare i 55 metri d'altezza e raggiungere una massa prossima alle 1.600 tonnellate.

Probabile, quindi, che la prossima settimana si parlerà di tutti questi aspetti: di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, dalle novità in ambito tecnico a quelle sulle tempistiche per il primo lancio orbitale. Prevedibile anche qualche informazione in più sul programma in collaborazione con la NASA con un obiettivo dichiarato di 52 lanci nel corso del 2022.