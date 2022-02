Per trovare un altro parallelismo, si tratta dello stesso effetto del fuoco di Sant'Elmo sulla Terra, ossia quello che confondeva i marinai quando il bagliore circondava gli alberi delle loro navi. La recente ricerca del team su come l'effetto potrebbe verificarsi su Marte è stata pubblicata sulla testata Planetary Science Journal (in FONTE).

Gli scienziati della NASA hanno scoperto che il ronzio delle pale degli elicotteri su Marte, come quelle montate dall'attuale Ingenuity , potrebbe creare piccoli campi elettrici nell'aria marziana in grado di far brillare debolmente l'aria circostante con un campo elettrico carico.

Un team della NASA ha utilizzato la modellazione al computer per studiare come la carica elettrica potrebbe accumularsi sulle pale del rotore di un drone. L'accumulo di carica avviene anche sulle pale degli elicotteri terrestri, specialmente in ambienti polverosi, quindi il team ha utilizzato anche interpretazioni e modelli relativi alla carica degli elicotteri terrestri come base per comprendere meglio la medesima eventualità su Marte.

Hanno scoperto che mentre le pale del drone girano, si imbattono in minuscoli granelli di polvere nell'aria marziana, specialmente quando l'elicottero è vicino alla superficie e soffia polvere intorno. Quando le lame colpiscono i grani, la carica viene trasferita, accumulandosi sulle lame e creando un campo elettrico. Quando la carica raggiunge livelli elevati, l'atmosfera inizia a condurre elettricità attraverso un processo noto come "rottura atmosferica", creando una popolazione di elettroni che formano una corrente elettrica potenziata che agisce per dissipare o compensare l'accumulo di carica sull'aeromobile.

Il fenomeno, tuttavia, sarebbe più visibile durante le ore serali quando lo sfondo del cielo è maggiormente scuro, ecco perché non interesserà l'elicottero Ingenuity, attualmente su Marte, ma solamente i mezzi che invieremo in futuro. Ingenuity non è pensato per il volo notturno e considerata la sua stretta dipendenza dal piccolo pannello solare per l'approvvigionamento energetico, in genere vola nelle prime fasi della giornata. Per approfondimenti potrete consultare la ricerca originale in FONTE.