SpaceX, oggi il lancio di nuovi satelliti Starlink: come seguire l'evento

La finestra di lancio si aprirà alle 19.13 (ora italiana) : salvo imprevisti, un razzo Falcon 9 decollerà dal Kennedy Space Center della NASA (Florida) portando con sé il carico di 49 satelliti della missione Starlink 4-6 che si sommeranno agli oltre 2.000 già lanciati . La missione era stata pianificata per la settimana scorsa , ma è stata rimandata a causa delle condizioni meteo che hanno interferito con l'altra recente missione di SpaceX grazie alla quale è stato mandato in orbita il satellite italiano di osservazione terrestre COSMO-SkyMed .

L'obiettivo dei tre lanci orbitali in due giorni non è stato centrato, ma il successo della missione odierna permetterebbe di raggiungere comunque un traguardo degno di nota, tre lanci in una settimana. Si ricorda infatti che ieri (2 febbraio) SpaceX ha mandato in orbita il satellite spia NROL-87 per conto del National Reconnaissance Office degli Stati Uniti.



