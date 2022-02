Visto così, nell'elaborazione fornita dal South African Radio Astronomy Observatory, il centro della nostra galassia sembra un'opera d'arte astratta. La straordinaria immagine catturata dal radiotelescopio MeerKAT e appena resa pubblica è la più dettagliata di sempre del cuore della Via Lattea, che da noi dista circa 25.000 anni luce. E non lascia a bocca aperta solo i profani, ma anche chi l'ha vista crescere, lavorando direttamente allo studio in questione, come il dottor Ian Heywood dell'Università di Oxford, che si è espresso in questi termini:

Ho passato molto tempo a guardare questa immagine mentre lavoravo su di essa e non mi stanco mai.



Quando mostro questa immagine a persone che potrebbero essere nuove alla radioastronomia, o comunque non familiari con essa, cerco sempre di sottolineare che l'imaging radiofonico non è sempre stato così, e che il balzo in avanti è davvero MeerKAT in termini di capacità. È stato un vero privilegio lavorare nel corso degli anni con i colleghi di SARAO che hanno costruito questo fantastico telescopio.