Asteroide troiano nell'orbita della Terra: è il più grande mai scoperto

Prima di tutto facciamo un paio di precisazioni, e andiamo a ricordare cosa si intende per Earth Trojan e per Punti di Lagrange.

EARTH TROJAN: COSA SIGNIFICA

Si tratta di un asteroide in orbita attorno al Sole al quarto (L4) o quinto (L5) punto di Lagrange. Il termine "Trojan" è stato utilizzato per la prima volta a inizio del secolo scorso per descrivere gli asteroidi localizzati nei punti lagrangiani nell'orbita di Giove. La missione Lucy della NASA è partita a ottobre 2021 proprio per studiare i corpi rocciosi che condividono l'orbita con il pianeta gassoso.

COSA SONO I PUNTI DI LAGRANGE

I Troiani terrestri possono posizionarsi in L4 o L5, attualmente i due conosciuti ( il primo è stato TK7, scoperto nel 2010 ), sono in L4.

2020 XL5

Innanzitutto una precisazione sul nome dell'asteroide: "2020" riporta infatti l'anno in cui è stato scoperto per la prima volta con il telescopio Pan-STARRS1 delle Hawaii, anche se solo ora si è potuti esser certi della sua natura di troiano terrestre. Il team di astronomi delle Università di Alicante e Barcellona ha utilizzato il telescopio SOAR (Southern Astrophysical Research) sul Cerro Pachón, in Cile. Non solo sono stati in grado di definirne la corretta posizione, ma hanno anche evidenziato che si tratta dell'esemplare più grande mai scoperto. A tale scopo sono stati utilizzati anche i dati forniti dal telescopio Lowell Discovery in Arizona e dalla Optical Ground Station dell'ESA a Tenerife.

XL5 ha un diametro di 1,2 chilometri, tre volte più largo di TK7. La certezza che si trattasse effettivamente di un Earth Trojan la si è avuta analizzando i dati forniti da SOAR, incrociandoli con quelli della DECam (Dark Energy Camera) in Cile ed uno storico di almeno 10 anni. Queste le parole di Toni Santana-Ros dell'Università di Alicante: