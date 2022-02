SpaceX punta a 3 lanci orbitali in 2 giorni, il primo è già un successo

Potrebbero essere due giorni davvero intensi per SpaceX, che non contenta di aver portato a termine un nuovo lancio nelle scorse ore potrebbe provare a effettuarne altri due a breve termine. In realtà la cadenza ravvicinata è il frutto di alcuni ritardi che hanno portato a un distanziamento delle missioni inferiore alle aspettative, ma che di fatto denota la capacità migliorata dell'azienda nella gestione di molteplici operazioni commerciali. Cominciamo innanzitutto dalla missione (SAR) CSG-2, che poche ore fa ha permesso di posizionare in orbita l'omonimo satellite di osservazione della Terra con radar ad apertura sintetica. Un progetto tutto italiano che ha preso il volo ieri notte da Cape Canaveral alle 00:11 secondo il nostro fuso orario, e che per la prima volta ha visto l'utilizzo di un booster riqualificato proveniente da un Falcon Heavy. Si è trattato nello specifico di uno dei core laterali, il B1052, che è stato rimesso a nuovo per poter essere utilizzato come booster unico. La missione si è svolta senza intoppi e il primo stadio è correttamente riatterrato a terra. Quasi un'ora dopo il decollo, lo stadio superiore del Falcon 9 ha schierato con successo il satellite CSG-2 in un'orbita a circa 600 km sopra la superficie terrestre. Un altro record per l'azienda di Elon Musk, che ha ormai dimostrato di essere oltremodo solida nel segmento commerciale aerospaziale. Ecco il replay dell'evento, che SpaceX ha offerto in live streaming stanotte.

Ma come vi abbiamo anticipato non è finita qui e nelle prossime ore altre due missioni potrebbero prendere il via. Il primo è un lancio Starlink la cui partenza è prevista dall'adiacente Kennedy Space Center alle 19.56 di oggi. Saranno 49 le unità ad essere immesse in orbita e anche in questo caso si tratta di una missione che è stata più volte rinviata, e non è escluso che possa essere ritardata nuovamente.

Il secondo lancio riguarda NROL-87, una missione classificata per il National Reconnaissance Office la cui partenza è prevista il 2 febbraio alle 21.18 secondo l nostro fuso orario. L'ennesimo Falcon 9 partirà dallo Space Launch Complex 4 (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base, in California. A causa della natura classificata del carico si sa molto poco. Tuttavia, storicamente la maggior parte dei satelliti NRO hanno avuto scopi simili e tra questi obiettivi di sorveglianza e ricognizione per gli Stati Uniti, nonché il test di nuove tecnologie. SpaceX non ha comunicato nulla riguarda un'eventuale copertura in diretta dei due lanci, dunque dovremo attendere per ulteriori informazioni sul loro svolgimento.