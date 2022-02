Tito Stagno addio, fu lui a raccontarci lo storico sbarco dell'uomo sulla Luna

Tito Stagno è morto all'età di 92 anni. Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, è passato alla storia per aver raccontato in diretta lo sbarco dell'uomo sulla Luna la sera del 20 luglio 1969. Prima attore, poi giornalista, radiocronista e documentarista RAI, raccontò in diretta le gesta di Jurij Gagarin nel 1961, e da quel giorno fu lui ad occuparsi di spazio per la TV di Stato. E fu lui a dire per primo "Ha toccato!" nel nostro Paese otto anni più tardi ascoltando in cuffia i dialoghi tra gli astronauti della Missione Apollo 11 e i tecnici NASA, addirittura prima del collega Ruggero Orlando che era in collegamento telefonico da Houston e con cui ebbe breve discussione in diretta. "Eravamo molto amici", disse in seguito, "comunque, anche per motivi tecnici, io diedi la notizia 20 secondi prima di lui" *.

* Più avanti si scoprì che entrambi avevano torto: Tito Stagno diede la notizia in anticipo, Ruggero Orlando in ritardo... Le conversazioni originali possono ora essere ascoltate da tutti.